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Самый крупная частная инвестиция – в Грузии строят нефтеперерабатывающий завод
Самый крупная частная инвестиция – в Грузии строят нефтеперерабатывающий завод
Sputnik Грузия
НПЗ начнет работу в конце первого квартала следующего года, в марте 22.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Строительство первого в Грузии нефтеперерабатывающего завода на территории свободной индустриальной зоны в Кулеви стало самой крупной частной инвестицией в истории Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Строительство завода на земельном участке 600 тысяч квадратных метров, принадлежащем компании, будет проходить в шесть этапов. В рамках первой фазы будет построена основная инфраструктура завода, и он начнет работу, в рамках остальных этапов – вспомогательные сооружения, резервуары и открыта вторая ветка железной дороги. Строительство осуществляет компания "Блэк Си Петролеум". Годовая мощность предприятия на первом этапе составит 1,2 миллиона тонн переработки сырой нефти, и оно начнет работу в конце первого квартала следующего года, в марте. К концу 2026 года мощность предприятия увеличится еще на 2,8 млн тонн и достигнет 4 млн тонн в год. На строительство НПЗ в Грузии потратят 30 миллионов долларов >>К концу 2028 года на предприятии будут полностью внедрены предусмотренные проектом высокотехнологичные процессы глубокой переработки нефти и нефтепродуктов. На первом этапе завод будет производить – лигроин (нафта), дизель и мазут, на втором этапе уровень производства будет увеличен до 3 миллионов тонн. На следующих этапах к продукции завода добавится газойль (газовое масло) и битум. А в будущем на заводе будут также производиться бензин, авиационное топливо и дизельное топливо. Премьер недоволен завышенными ценами на топливо в Грузии >>На заключительном этапе развития завода "Блэк Си Петролеум" сможет не только полностью заменить импорт и покрыть потребность грузинского рынка бензином и дизельным топливом стандарта Евро-5, но и авиационным топливом, битумом, жидким газом и серной кислотой. Компания планирует экспортировать свою продукцию на европейские и мировые рынки. На первом этапе число трудоустроенных на заводе составит 443, а на окончательном этапе – 717.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, кулеви, ираклий кобахидзе, инвестиции
экономика, грузия, новости, кулеви, ираклий кобахидзе, инвестиции
Самый крупная частная инвестиция – в Грузии строят нефтеперерабатывающий завод
23:44 22.10.2024 (обновлено: 23:58 22.10.2024)
НПЗ начнет работу в конце первого квартала следующего года, в марте
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Строительство первого в Грузии нефтеперерабатывающего завода на территории свободной индустриальной зоны в Кулеви стало самой крупной частной инвестицией в истории Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Строительство завода на земельном участке 600 тысяч квадратных метров, принадлежащем компании, будет проходить в шесть этапов. В рамках первой фазы будет построена основная инфраструктура завода, и он начнет работу, в рамках остальных этапов – вспомогательные сооружения, резервуары и открыта вторая ветка железной дороги.
"Это самый крупный частный инвестиционный проект в истории независимой Грузии. Бюджет первого этапа строительства составит 110 миллионов долларов, общий же объем инвестиций проекта – 700 миллионов долларов", - сказал Кобахидзе.
Строительство осуществляет компания "Блэк Си Петролеум".
Годовая мощность предприятия на первом этапе составит 1,2 миллиона тонн переработки сырой нефти, и оно начнет работу в конце первого квартала следующего года, в марте.
К концу 2026 года мощность предприятия увеличится еще на 2,8 млн тонн и достигнет 4 млн тонн в год.
К концу 2028 года на предприятии будут полностью внедрены предусмотренные проектом высокотехнологичные процессы глубокой переработки нефти и нефтепродуктов.
На первом этапе завод будет производить – лигроин (нафта), дизель и мазут, на втором этапе уровень производства будет увеличен до 3 миллионов тонн.
На следующих этапах к продукции завода добавится газойль (газовое масло) и битум. А в будущем на заводе будут также производиться бензин, авиационное топливо и дизельное топливо.
На заключительном этапе развития завода "Блэк Си Петролеум" сможет не только полностью заменить импорт и покрыть потребность грузинского рынка бензином и дизельным топливом стандарта Евро-5, но и авиационным топливом, битумом, жидким газом и серной кислотой. Компания планирует экспортировать свою продукцию на европейские и мировые рынки.
На первом этапе число трудоустроенных на заводе составит 443, а на окончательном этапе – 717.