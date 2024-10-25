https://sputnik-georgia.ru/20241025/informatsiyu-o-perepisi-naseleniya-v-gruzii-mozhno-uznat-na-novom-veb-portale-290528692.html

Информацию о переписи населения в Грузии можно узнать на новом веб-портале

Информацию о переписи населения в Грузии можно узнать на новом веб-портале

Sputnik Грузия

Всеобщая перепись населения Грузии и сельскохозяйственная перепись пройдут с 14 ноября по 19 декабря 2024 года 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T09:01+0400

2024-10-25T09:01+0400

2024-10-25T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Любую информацию о всеобщей переписи населения и сельскохозяйственной переписи в Грузии можно узнать на новой онлайн-платформе, заявил исполнительный директор национальной службы статистики Грузии "Сакстат" Гогита Тодрадзе на презентации портала. Всеобщая перепись населения Грузии и сельскохозяйственная перепись пройдут с 14 ноября по 19 декабря 2024 года. Однако в некоторых высокогорных регионах перепись уже прошла с 18 сентября по 8 октября. Главным новшеством переписи стало использование современных технологий. В портал встроена ссылка на электронную площадку саморегистрации, которая будет активирована с 14 по 23 ноября. При методе саморегистрации население получит возможность самостоятельно, без интервьюера, заполнить переписной электронный вопросник в удобное для него время. После заполнения электронной анкеты жителю будет присвоен специальный код, который необходимо предъявить пришедшему к нему интервьюеру "Сакстата". В целом перепись пройдет в два этапа. На первом этапе, 14-23 ноября, данные будут собраны с использованием метода саморегистрации, что подразумевает самостоятельное заполнение жителями вопросника на сайте "Сакстата". Перепись населения началась раньше в высокогорных регионах Грузии >>На втором этапе, с 29 ноября по 19 декабря, данные тех, кто не заполнит вопросник самостоятельно, будут собираться с помощью планшетного компьютера интервьюерами "Сакстата" по принципу "от двери к двери". Кроме того, в целях оптимального использования затрат и человеческих ресурсов, наряду с переписью населения, будет проводиться сельскохозяйственная перепись. Вместе с социально-демографическими данными информация о сельскохозяйственной деятельности домохозяйств будет собираться с помощью специального вопросника. В частности, будут собираться данные о структуре земель, используемых домохозяйствами, поголовье скота и птицы, а также другая важная информация. Бюджет переписи населения и сельского хозяйства составляет 29,2 миллиона лари. Треть населения Грузии проживает в Тбилиси – данные статистики >>Предварительные результаты переписи будут опубликованы в июне 2025 года, а окончательные результаты станут известны в июне 2026 года. Для Грузии это будет третья всеобщая перепись населения с момента обретения независимости. До этого перепись проходила в 2002 и в 2014 годах. По данным на 17 января 2002 года, в Грузии (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона) проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек. Перепись населения 2024 в Грузии – главные новшества и правила>>Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек. Согласно законодательству Грузии, перепись является обязательной для всех граждан Грузии и проживающих на территории страны иностранцев, а также лиц без гражданства. Отказаться от участия в переписи нельзя, при этом все отвечающие на вопросы обязаны предоставить о себе достоверные данные. Единственные, кто может не принимать участие в переписи, – это иностранцы с дипломатической неприкосновенностью или иностранные военные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, перепись населения, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"