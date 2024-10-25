https://sputnik-georgia.ru/20241025/sovetnik-premera-gruzii-napomnil-zapadnym-politikam-azy-diplomatii-290532452.html

Советник премьера Грузии напомнил западным политикам азы дипломатии

Советник премьера Грузии напомнил западным политикам азы дипломатии

Sputnik Грузия

Фирменным знак дипломатии – вежливость и определенная лояльность к той власти и стране, в которой вы находитесь, отметил Зураб Абашидзе 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T14:35+0400

2024-10-25T14:35+0400

2024-10-25T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Функция дипломата не заключается в том, чтобы разбирать, кто лучше – власти или оппозиция, заявил советник премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе, комментируя критику западных дипломатов в адрес грузинских властей в преддверии выборов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Дипломатия, по словам Абашидзе, стала более современной, но определенные границы все еще существуют. "Фирменным знаком дипломатии является вежливость и определенная лояльность к той власти и стране, в которой вы находитесь", – подчеркнул дипломат. Функция дипломата, по словам Абашидзе, заключается в том, чтобы представлять интересы своей страны в стране пребывания, защищать граждан своего государства, экономические интересы, быть определенным мостом между двумя странами и продвигать отношения между ними. В этом контексте Абашидзе напомнил о выступлении глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в мае этого года. "Они даже не осознали, что это оскорбление страны и государства. Словно с детской наивностью говорили, что "мы пришли на митинг оппозиции в поддержку грузинского народа". Получается, что власть не поддерживает народ, легитимные власти не представляют народ", – заявил Абашидзе. Грузия будет наиболее готова к интеграции в ЕС к 2030 году – премьер>>Второй подтекст заключается в том, что "люди – здесь, а другие люди – не люди", то есть сотни тысяч людей, пришедших на заключительную предвыборную встречу правящей партии за три дня до парламентских выборов в Тбилиси, для них не являются людьми, заключил дипломат. "Мы были очень сдержанны, чтобы не предпринимать жестких шагов, но я лично не удивился бы, если бы мы предприняли подобные шаги. Хуже всего, что все это вызывает антизападные и антиевропейские настроения среди людей", – заявил Абашидзе. В 2012 году, когда закончилось правление крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", в народе царили антизападные настроения, и "Грузинской мечте" потребовались годы, чтобы повернуть население и общество в сторону Европы, отметил дипломат. "Грузинскую мечту" могут обвинить в том, что она виновата в этих антизападных настроениях, сказал дипломат. Однако при этом он напомнил о результатах референдума, который прошел в Молдове 20 октября. На референдуме по вопросу о вступлении Молдовы в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Таким образом, участь Молдовы решили менее 1% граждан – примерно 13,5 тысячи человек. Молдова не прошла тест на демократию – премьер Грузии>>"То, что произошло в Молдове, – это тоже их вина? Имею в виду референдум. Поэтому самокритичные вопросы следует задавать самим себе в Брюсселе. Я надеюсь, что все это улучшится, наши отношения с ЕС углубятся, укрепятся, и мы быстро войдем в Европу с достоинством и процветанием", – отметил Абашидзе. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. В настоящее время руководство Евросоюза заявило о приостановке интеграции Грузии. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Грузия vs Запад Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В середине сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД. Глава парламента Грузии назвал главную причину конфронтации c западными политиками>>В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, молдова, тбилиси, сша, зураб абашидзе, единое национальное движение, нато, парламентские выборы в грузии 2024