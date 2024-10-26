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Экзитпол ТВ "Формула": оппозиция выигрывает выборы в парламент Грузии
Экзитпол ТВ "Формула": оппозиция выигрывает выборы в парламент Грузии
Sputnik Грузия
В парламент, согласно данным экзитпола "Формулы", проходят пять избирательных субъектов 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T20:16+0400
2024-10-26T20:16+0400
2024-10-26T20:36+0400
парламентские выборы
грузия
новости
"сила народа"
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Оппозиция в сумме набирает большинство голосов на выборах в парламент Грузии, а "Грузинская мечта" переходит в оппозицию, согласно проведенному по заказу оппозиционного телеканала "Формула" экзитполу. Результаты экзитпола:На выходе из избирательных участков после голосования опросили 14 946 избирателей. Погрешность составляет +/-2,5%.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, "сила народа", единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, "сила народа", единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Экзитпол ТВ "Формула": оппозиция выигрывает выборы в парламент Грузии
20:16 26.10.2024 (обновлено: 20:36 26.10.2024)
В парламент, согласно данным экзитпола "Формулы", проходят пять избирательных субъектов
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Оппозиция в сумме набирает большинство голосов на выборах в парламент Грузии, а "Грузинская мечта" переходит в оппозицию, согласно проведенному по заказу оппозиционного телеканала "Формула" экзитполу.
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 40,9%
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16,7%
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 16,7%
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 10,3%
На выходе из избирательных участков после голосования опросили 14 946 избирателей. Погрешность составляет +/-2,5%.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
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