https://sputnik-georgia.ru/20241026/ekzit-poll-tv-formula-oppozitsiya-vyigryvaet-vybory-v-parlament-gruzii-290596586.html

Экзитпол ТВ "Формула": оппозиция выигрывает выборы в парламент Грузии

Экзитпол ТВ "Формула": оппозиция выигрывает выборы в парламент Грузии

Sputnik Грузия

В парламент, согласно данным экзитпола "Формулы", проходят пять избирательных субъектов 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T20:16+0400

2024-10-26T20:16+0400

2024-10-26T20:36+0400

парламентские выборы

грузия

новости

"сила народа"

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290573948_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9a564bc8dcaf814f9a939e54c193acd4.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Оппозиция в сумме набирает большинство голосов на выборах в парламент Грузии, а "Грузинская мечта" переходит в оппозицию, согласно проведенному по заказу оппозиционного телеканала "Формула" экзитполу. Результаты экзитпола:На выходе из избирательных участков после голосования опросили 14 946 избирателей. Погрешность составляет +/-2,5%.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, "сила народа", единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024