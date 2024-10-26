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Экзитпол ТВ "Имеди": "Грузинская мечта" набрала на выборах 56,1%
Экзитпол ТВ "Имеди": "Грузинская мечта" набрала на выборах 56,1%
Sputnik Грузия
В парламент, согласно данным экзитпола, проходят четыре избирательных субъекта 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T20:06+0400
2024-10-26T20:06+0400
2024-10-26T20:36+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набирает 56,1% и тем самым выигрывает парламентские выборы, согласно данным экзитпола, проведенного по заказу телеканала "Имеди". "Имеди" пояснила, что это данные на 18:30.Опрос избирателей после голосования прошел у ста избирательных участков, которые были отобраны путем случайной выборки. Погрешность составляет +/-2,5%.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Экзитпол ТВ "Имеди": "Грузинская мечта" набрала на выборах 56,1%
20:06 26.10.2024 (обновлено: 20:36 26.10.2024)
В парламент, согласно данным экзитпола, проходят четыре избирательных субъекта
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набирает 56,1% и тем самым выигрывает парламентские выборы, согласно данным экзитпола, проведенного по заказу телеканала "Имеди".
"Имеди" пояснила, что это данные на 18:30.
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 56,1%
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 12,6%
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 11,6%
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 7%.
Опрос избирателей после голосования прошел у ста избирательных участков, которые были отобраны путем случайной выборки. Погрешность составляет +/-2,5%.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
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