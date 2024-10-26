https://sputnik-georgia.ru/20241026/ekzit-poll-tv-imedi-gruzinskaya-mechta-nabrala-na-vyborakh-561--290596028.html

Экзитпол ТВ "Имеди": "Грузинская мечта" набрала на выборах 56,1%

Экзитпол ТВ "Имеди": "Грузинская мечта" набрала на выборах 56,1%

Sputnik Грузия

В парламент, согласно данным экзитпола, проходят четыре избирательных субъекта 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T20:06+0400

2024-10-26T20:06+0400

2024-10-26T20:36+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набирает 56,1% и тем самым выигрывает парламентские выборы, согласно данным экзитпола, проведенного по заказу телеканала "Имеди". "Имеди" пояснила, что это данные на 18:30.Опрос избирателей после голосования прошел у ста избирательных участков, которые были отобраны путем случайной выборки. Погрешность составляет +/-2,5%.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024