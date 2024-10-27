https://sputnik-georgia.ru/20241027/gruzinskaya-mechta-lidiruet-na-parlamentskikh-vyborakh-posle-podscheta-97-uchastkov-290604392.html

"Грузинская мечта" лидирует на выборах после подсчета данных с 97% участков

"Грузинская мечта" лидирует на выборах после подсчета данных с 97% участков

Sputnik Грузия

За оппозиционные партии проголосовало в сумме 37,33% избирателей 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T08:37+0400

2024-10-27T08:37+0400

2024-10-27T08:42+0400

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лело для грузии

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. "Грузинская мечта" по итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 97% избирательных участков.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 018 участков за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проголосовал 1 087 801 избиратель, или 54,24% принявших участие в выборах.За оппозиционные партии проголосовало в сумме 37,33% избирателей, в частности: Явка избирателей на выборах в парламент Грузии, согласно предварительным данным, составила 58,94%.Оппозиционная коалиция во главе с бывшей правящей партией "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", состоящая из бывших членов "Нацдвижения", отказались признавать обнародованные Центризбиркомом результаты выборов в парламент Грузии.Глава ЦИК: выборы в парламент Грузии состоялись>>О том, что оппозиция в действительности не проводит предвыборную кампанию, а готовится ко второму дню голосования, то есть планирует объявить недоверие результатам ЦИК и прибегнуть к уличным протестам, не раз говорили лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".При этом в "Грузинской мечте" подчеркивали, что оппозиция израсходовала весь свой протестный ресурс весной, когда проводила акции против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, европейская грузия, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024