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"Грузинская мечта" лидирует на выборах после подсчета данных с 97% участков
"Грузинская мечта" лидирует на выборах после подсчета данных с 97% участков
Sputnik Грузия
За оппозиционные партии проголосовало в сумме 37,33% избирателей 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T08:37+0400
2024-10-27T08:37+0400
2024-10-27T08:42+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. "Грузинская мечта" по итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 97% избирательных участков.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 018 участков за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проголосовал 1 087 801 избиратель, или 54,24% принявших участие в выборах.За оппозиционные партии проголосовало в сумме 37,33% избирателей, в частности: Явка избирателей на выборах в парламент Грузии, согласно предварительным данным, составила 58,94%.Оппозиционная коалиция во главе с бывшей правящей партией "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", состоящая из бывших членов "Нацдвижения", отказались признавать обнародованные Центризбиркомом результаты выборов в парламент Грузии.Глава ЦИК: выборы в парламент Грузии состоялись>>О том, что оппозиция в действительности не проводит предвыборную кампанию, а готовится ко второму дню голосования, то есть планирует объявить недоверие результатам ЦИК и прибегнуть к уличным протестам, не раз говорили лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".При этом в "Грузинской мечте" подчеркивали, что оппозиция израсходовала весь свой протестный ресурс весной, когда проводила акции против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, европейская грузия, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, европейская грузия, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024
"Грузинская мечта" лидирует на выборах после подсчета данных с 97% участков
08:37 27.10.2024 (обновлено: 08:42 27.10.2024)
За оппозиционные партии проголосовало в сумме 37,33% избирателей
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. "Грузинская мечта" по итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 97% избирательных участков.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 018 участков за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проголосовал 1 087 801 избиратель, или 54,24% принявших участие в выборах.
За оппозиционные партии проголосовало в сумме 37,33% избирателей, в частности:
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 10,81%,
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,07%,
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,72%,
Явка избирателей на выборах в парламент Грузии, согласно предварительным данным, составила 58,94%.
Оппозиционная коалиция во главе с бывшей правящей партией "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", состоящая из бывших членов "Нацдвижения", отказались признавать обнародованные Центризбиркомом результаты выборов в парламент Грузии.
О том, что оппозиция в действительности не проводит предвыборную кампанию, а готовится ко второму дню голосования, то есть планирует объявить недоверие результатам ЦИК и прибегнуть к уличным протестам, не раз говорили лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
При этом в "Грузинской мечте" подчеркивали, что оппозиция израсходовала весь свой протестный ресурс весной, когда проводила акции против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
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