https://sputnik-georgia.ru/20241027/gruzinskaya-mechta-ozhidaemo-pobedila-oppozitsiya-budet-vypuskat-par-na-ulitse---ekspert-290607838.html

"Грузинская мечта" ожидаемо победила, оппозиция будет выпускать пар на улице – эксперт

"Грузинская мечта" ожидаемо победила, оппозиция будет выпускать пар на улице – эксперт

Sputnik Грузия

Отказались признавать результаты выборов три из четырех оппозиционных субъектов, которые проходят в парламент 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T14:15+0400

2024-10-27T14:15+0400

2024-10-27T14:34+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

бидзина иванишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

сгб

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как и ожидалось, выиграла прошедшие 26 октября выборы в парламент Грузии, а оппозиции, которая проводила предвыборную кампанию вместо своей страны за рубежом, остается лишь выпускать пар на улицах, заявила эксперт Майя Николеишвили в интервью Sputnik Грузия. "Грузинская мечта" набрала 54% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,6% избирательных участков. Еще ночью, когда были опубликованы данные только с 2/3 участков, результаты отказались признавать три из четырех оппозиционных субъектов, которые проходят в парламент. Поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.По ее словам, "Грузинской мечте" следует сделать выводы из этого. "Его последнее интервью было важно. Важно то, что он ходил на встречи с избирателями и выступал, несмотря на угрозу его безопасности. На свой страх и риск, он обошел практически всю Грузию, и выступал, и давал такие обещания, которым народ верит", - сказала Николеишвили.На предвыборных собраниях Иванишвили выступает со сцены за бронированным стеклом. Кроме того, как сказал ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе, Иванишвили, которого в партии называют главным гарантом мира в Грузии, не летает на вертолете.Помимо принятия усиленных мер безопасности для Иванишвили, СГБ расследует дело о подготовке теракта и заговора с целью свержения государственной власти, включая убийство Иванишвили.Николеишвили дала высокую оценку прежнему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, который сейчас является председателем "Грузинской мечты". По ее словам, Гарибашвили многое сделал для партии. Он же установил хорошие юго-восточные связи и связи на Балканах.Прогноз "Грузинской мечты" о планах оппозиции по выборам оправдался – Мдинарадзе>>Касательно самой партии она заявила, что "Грузинская мечта" дистанцирована от народа, избирателей. Партия большое внимание уделяет оппонентам."Но тут речь не о том, что "Грузинской мечте" нужно расти и вставать на свои ноги без Иванишвили и т.д. Важно то, что пообещал Иванишвили, что в Грузии начнется настоящая политика", - заявила Николеишвили.До сих пор, по словам эксперта, у избирателей не было выбора – им приходилось выбирать между "Грузинской мечтой" и врагами страны. "Если появятся новые, конструктивные партии, которые будут по-новому создавать и делать политику, вот это будет хорошо. Не обязательно, чтобы "Грузинская мечта" всегда была первой. Просто выбора не было, и последние несколько лет мы выбирали между врагами страны и "Грузинской мечтой". Эта ситуация должна измениться", - заявила Николеишвили. Она подчеркнула, что авторитет Иванишвили должен остаться. Касательно оппозиции, она сказала, что удивилась высоким процентам партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". По данным ЦИК, эта партия набирает 7,76% при проходном барьере в 5%."Я не ожидала высоких цифр от Гахария, потому что я лично не была знакома с людьми, которые хотели голосовать за него, или, может быть, в обществе не говорили, не афишировали, что голоса пойдут к нему. Его считали более-менее нейтральным, потому что он остался не до конца понятным", - сказала Николеишвили. "Выборы украли" – часть оппозиции не признает результаты выборов в парламент Грузии>>Закономерностью она назвала то, что коалиция из партий, созданных бывшими членами некогда правящей партии "Единое национальное движение", обошла коалицию самого "Нацдвижения". "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") набирает 10,9%, а "Единство – национальное движение", объединяющее партии "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия", – 10,12%."У "Национального движения" в лице Саакашвили был кризис. Так что то, что Гварамия (один из основателей "Ахали" – ред.) получили больше, чем Саакашвили, – это закономерно. Но, мне кажется, они получили высокий процент", - сказала Николеишвили. Основатель "Нацдвижения", находящийся в заключении Михаил Саакашвили сегодня является условным лидером партии. Будучи гражданином другой страны, а именно Украины, он не имеет права быть даже рядовым членом партии. Оппозиционная коалиция "Сильная Грузия" не признает результатов ЦИК>>По словам эксперта, "Нацдвижение" – это партия, которая находится на последнем издыхании. Она состоит из одного лишь балласта, и Тина Бокучава, которая официально является председателем партии, – никакой не лидер. На репутации партии отразилось и то, что происходило вокруг находящегося в заключении Михаила Саакашвили, считает эксперт. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Чтобы доказать, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения, к делу были привлечены зарубежные врачи. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Николеишвили высоко оценила проведение выборов масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Новые технологии использовались примерно на 90% избирательных участков, за исключением высокогорных районов и участков за рубежом. Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов>>Хоть выборы и прошли на более высоком уровне и спокойнее, чем предыдущие, напряжение в народе все еще остается – есть ожидание какой-то пакости от оппозиции, считает эксперт. По ее словам, прозападные оппозиционные партии проводили предвыборную кампанию не в Грузии, а на Западе. В свою очередь с Запада весь предвыборный период шла резкая критика властей Грузии. "Перед выборами мы видели "холодную войну" грузинского народа против коллективного Запада. Коллективный, неолиберальный Запад участвовал во всем против грузинского народа, против "Грузинской мечты", потому что "Грузинская мечта" представляла большинство грузинского народа, и это доказали выборы", - заявила Николеишвили. Оппозиция, по ее словам, находится в виртуальном мире. По ее словам, бывшая правящая партия и ее соратники уже 12 лет боролись с ценностями, которые оказались очень сильными в Грузии. "Народ смог реабилитироваться после тех ран, которые ему нанес режим Саакашвили, и здесь ведущая роль за церковью и нашей верой. Они били по семье и вере. И разница в ценностях показывает, что выигрывают человеческие ценности. Ценности оказались выше партийности", - заявила Николеишвили. Она выразила удивление, что "Альянс патриотов Грузии", который объединил в своем партийном списке представителей консервативных партий и движений, не смог преодолеть необходимый для прохода в парламент барьер в 5%. "Меня немного удивила ситуация с "Патриотами" и консерваторами. Думала, они получат больше. Видимо, их объединение сыграло с ними злую шутку. Объединение оказалось неудачным", - сказала Николеишвили. Что касается дальнейшего развития событий, по словам эксперта, ничего из ряда вон выходящего ждать не стоит. Она подчеркнула важную роль правоохранительных органов и Службы госбезопасности в обеспечении порядка в стране."Есть вариант диверсионных действий, но, думаю, наши силовики и госбезопасность довольно сильны, чтобы не допустить этого. При этом они работают очень координированно с соседними странами", - заявила Николеишвили. Грузинский народ сделал единственный, безальтернативный выбор – премьер>>Кроме того, она отметила, что не будет кардинальных действий и извне. "Как Белград, нас бомбить не смогут, имею в виду Запад. А оппозиция побегает и в итоге сядет. Раньше им все прощалось, сейчас такого не будет. Пусть побегают, если это поможет им выпустить пар, созданный своими же иллюзиями", - сказала Николеишвили. По итогам выборов, в парламент проходят пять политических сил – "Грузинская мечта", "Коалиция за перемены", "Единство национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию".Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб, парламентские выборы в грузии 2024