https://sputnik-georgia.ru/20241027/pobeda-gruzinskoy-mechty-i-otsenka-obse---politolog-podvel-itogi-vyborov-v-gruzii-290617132.html

Победа "Грузинской мечты" и оценка ОБСЕ - политолог подвел итоги выборов в Грузии

Победа "Грузинской мечты" и оценка ОБСЕ - политолог подвел итоги выборов в Грузии

Sputnik Грузия

Политолог назвал три основных претензии международных наблюдателям к выборам в Грузии 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T20:37+0400

2024-10-27T20:37+0400

2024-10-27T20:37+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" победила, и заключение международной наблюдательной миссии, в которую входит ОБСЕ, свидетельствует о том, что выборы в парламент Грузии признаны состоявшимися, заявил политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.В основном в заключении говорится не о дне голосования, а о предвыборной кампании, отмене гендерных квот в партийных списках и законе "О прозрачности иностранного влияния".В первом случае в заключении говорится о том, что в предвыборный период на госслужащих и избирателей оказывалось давление, что была сильная поляризация и СМИ использовались в политических целях. Все это увеличивало напряженность и мешало избирателям сделать информированный выбор.Сихарулидзе акцентировал внимание на втором пункте - отмене гендерных квот. Он подчеркнул, что это никак не повлияло на распределение голосов. Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии>>Поправки об отмене гендерных квот парламент Грузии принял весной. Законопроект инициировали депутаты от партии "Новый политический центр - Гирчи", а правящая партия его поддержала. До этого каждым четвертым кандидатом в депутаты в партийном списке должна была быть женщина. Взамен депутаты от "Гирчи" поддержали кандидатуру Георгия Каландаришвили на пост председателя ЦИК. Также он подчеркнул, что утверждение о том, что закон "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларации, сильно повлиял на результаты выборов, можно серьезно оспорить.Сихарулидзе отметил, что у ОБСЕ не было других, реальных, замечаний, к примеру, касательно забрасывания лишних бюллетеней в избирательную урну или принуждения людей голосовать за кого-то.Политолог также прокомментировал то, что все преодолевшие барьер в 5% и прошедшие в парламент оппозиционные силы отказались признавать результаты выборов. "Оппозиция может не признать (результаты выборов - ред.) и войти в парламент, а может не признать и сидеть на улице. Попытки с улиц решать вопросы власти в Грузии приведут к тому, что та же самая оппозиция получит очень серьезный удар", - сказал Сихарулидзе. Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов>>По его словам, разговоры о том, что могут быть попытки силовой смены власти, революции, небезосновательны."Но, мне кажется, призвать к протестам и к революциям на фоне, когда главный избиратель проголосовал за "Грузинскую мечту", - это фундаментальная ошибка. "Грузинская мечта" выиграла из-за того, что оппозиция не смогла предложить адекватные вещи", - сказал Сихарулидзе. Он подчеркнул, что оппозиции не помогли в том числе заявления представителей Запада о неприемлемости принятых в Грузии законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", в которого говорится о запрете пропаганды ЛГБТ. "Ни у кого нет сильных аргументов о том, что "Грузинская мечта" эти выборы не выиграла", - сказал Сихарулидзе. Наблюдатели подтвердили легитимность прошедших выборов в Грузии>>При этом он отметил тот факт, что "Грузинскую мечту" уже поздравили с победой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Голосование состоялось 26 октября. "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, арчил сихарулидзе, обсе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024