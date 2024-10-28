https://sputnik-georgia.ru/20241028/gennomodifitsirovannoe-kriticheskoe-myshlenie-ili-chto-na-samom-dele-khochet-ot-gruzii-zapad-290633101.html

Генномодифицированное критическое мышление, или что на самом деле хочет от Грузии Запад?

Генномодифицированное критическое мышление, или что на самом деле хочет от Грузии Запад?

Sputnik Грузия

Западные игроки пытаются переформатировать мышление грузинского общества под собственные нужды, выдавая религиозную доктрину за "деколонизацию мышления"... 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T18:40+0400

2024-10-28T18:40+0400

2024-10-28T19:20+0400

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Есть определенные постулаты, которые на протяжении многих лет вбивались в головы людей. Среди них самое популярное по тематике демократии – это критическое мышление. Спросите любого человека, как можно охарактеризовать это свойство, и вы безусловно получите банальную фразу о выходе из "зоны комфорта" и стремление к неизведанному, к вызовам, которые должно сделать вас быстрее, сильнее и умнее. Именно так нам, особенно на постсоветском пространстве, и видится развитая, продвинутая цивилизация. Такой для нас является обобщенный Запад, который никогда в общности своей таковым не был, и все же особенно развитые государства Германии, Франции, Великобритании и, конечно же, Америки сильно закрепили этот образ в наших умах. Более того, мы также привыкли думать, что эти же страны активно продвигают свои стандарты и за рубежом, в т. н. развивающихся странах, где зачастую именно отсутствие критического мышления и желания двигаться вперед рассматриваются предпосылками к политической, экономической, социальной, культурной и общественной деградации. Следовательно, Западные "проповедники" активно призывают молодежь ломать оковы и цепи, сдерживающие их внутренний порыв, и заявить о своем желании освободиться от деспотических и ограничивающих систем, традиций, конструкций. Все это хорошо звучащий лозунг, боевой клич, который зачастую не имеет ничего общего с реальностью, особенно в тех странах, где политические и другие интересы этого же Запада сильны. У стран Западного мира нет ни желания, ни сил и тем более стремления рисковать своими позициями продвигать реальный процесс "деколонизации" мышления, ведь в таком случае он может закончиться не только свержением тех догмат и форм, которые не нравятся, условно сказать, Лондону, но и самого туманного Альбиона. Ведь, по сути, "деколонизация", которую используют в западной риторике по отношению к примеру Советского прошлого, не может быть избирательной. Ее тяжело уложить в определенный формат мышления, следовательно, если общество начало сомневаться в каких-то постулатах, то это может и, скорее всего, затронет также другие направления. Грузинская позиция не проявляется в западных проектах – Сихарулидзе>>Именно здесь и вступает тогда в силу уже модифицированная для постсоветского пространства версия критического мышления. Этот генномодифицированный продукт или, как мы еще можем назвать его, генномодифицированное критическое мышление (ГМОКМ), не освобождает общество от тирании одностороннего мышления, а просто проводит процесс его переформатирования. Одна деспотичная структура просто заменяется другой, а западные "проповедники" заявляют, что это освобождение, наименьшее зло. Мы все чаще слышим термин "либеральная диктатура", которая подразумевает именно такую расстановку, отказ от традиционности как обязанности и принятие нетрадиционности как предопределенности. Это насильственное освобождение, которое ранее называлось на постсоветском пространстве коммунизмом. И не имеет значения, хотите вы "освободиться" или нет, ваша свобода воли и волеизъявления заканчивается здесь. Наглядным примером этого является современное антирелигиозное движение, которое пытается пристыдить церковь за "промывание" мозгов детям, а потом само активно использует этих же детей на собственных митингах. Вы обязаны быть антирелигиозным, феминистом и многими другими терминами. Победа "Грузинской мечты" и оценка ОБСЕ – политолог подвел итоги выборов в Грузии>>Еще один пример такого своеобразного вида критического мышления – это политические процессы на постсоветском пространстве. В частности, те либеральные силы, которые якобы продвигают свободу мышления и критику, сами не готовы принимать ни то, ни другое. Их либерализм заканчивается там, где вы не согласны с их постулатами, что обычно приводит к желанию "отменить" вас как нежелательную единицу общества. Грузия, как страна с демократическим развитием, может похвастаться таким генномодифицированным критическим мышлением. Запад, который финансирует практически всевозможные дискуссионные платформы, уже давно не поддерживает открытые дебаты. Это зачастую своеобразные "интеллектуальные зоны комфорта", где проповедующие за западные деньги местные и зарубежные аналитики, ученые, студенты, активисты и политики собираются, чтобы обсудить дальнейшее "освобождение" грузинского общества от ретроградного традиционного мышления. За последние годы в стране не было ни единой открытой дискуссии на тему, а нужно ли вообще освобождать население страны?! Эти люди просто заменили коммунистическую идеологию на прозападную и пытаются продать ее как продукт западного критического мышления. Но это хотя еще и западное, но точно не критическое. Как может критически мыслящий человек, который помнит постулаты и лозунги коммунистической партии, считать заявления о "неизбежности" западного развития и интеграции о том, что Грузия будет с Западом или ее вообще не будет, – свободным мышлением?! Нет, не может. Это очередная религиозная доктрина, генномодифицированное критическое мышление, продвигаемое западными игроками, чтобы не освободить мышление, а переформатировать под собственные нужды.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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аналитика, колумнисты, в мире, грузия, германия, франция, великобритания, обсе