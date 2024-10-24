https://sputnik-georgia.ru/20241024/vybory-2024-borba-za-vlast-i-umy-molodezhi-v-gruzii-290522782.html

Выборы 2024: борьба за власть и умы молодежи в Грузии

Выборы 2024: борьба за власть и умы молодежи в Грузии

Sputnik Грузия

Политолог заявил о важности воспитания в молодежи патриотических чувств и строгости в отношении НПО, нарушающих т. н. закон об "иноагентах" 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T19:10+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Оппозиция выиграла борьбу за умы молодежи, но этого недостаточно для победы на парламентских выборах 26 октября, поэтому "Грузинская мечта – демократическая Грузия" останется во власти, заявил политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия. Согласно опросам общественного мнения, шанс пройти в парламент имеют от трех до шести избирательных субъектов. Во всех случаях наибольшей поддержкой среди них пользуется правящая партия "Грузинская мечта", правда, одни опросы говорят, что "Грузинская мечта" вновь победит, а другие – что оппозиционеры суммарно наберут больше голосов. Он отметил, что накал страстей, который был весной после инициирования скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вплоть до его принятия, спал. Об этом, по словам политолога, свидетельствует марш "Грузия выбирает Евросоюз", который провели в центре Тбилиси 20 октября финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и прозападные оппозиционные партии. В нем, по разным версиям, приняли участие от 20 до 100 тысяч человек."Мы видели европейский марш, и пришло не то количество, о котором они говорили. Все это указывает на то, что порыв эмоциональный ушел, и пришла реальность. Нет ничего, что могла бы сделать оппозиция, чтобы что-то изменить", – заявил Сихарулидзе. Оппозиции, по его словам, нечего предложить избирателям, поэтому они и не проводят реальную предвыборную кампанию в регионах. "Лишь какие-то отдельные встречи с НПО и молодежью, которые по сути и оказались их протестной силой. Но этого недостаточно, потому что не молодежь двигает экономику Грузии, и не молодежь будет выбирать следующее правительство", – отметил Сихарулидзе. За кого голосовать? Главные обещания партий перед выборами в парламент Грузии>>По его словам, обвинения в адрес "Грузинской мечты", что она является пророссийской партией, уже не актуальны. И вряд ли у оппозиции найдутся какие-то козыри, которые можно было бы использовать против правящей партии перед выборами. "Мне кажется ничего у оппозиции не припрятано. Самая большая ударная сила уже была использована. Это угрозы Запада и прямое вмешательство во внутренние процессы, когда представители четырех стран (ЕС – ред.) выступали на митинге и тем самым в открытую призывали определенную часть граждан Грузии к неповиновению", – сказал Сихарулидзе. Он подчеркнул, что Грузия – это не та страна, где каждый может устроить дебош, соответственно, все эти призывы оказались бесполезными. Политолог также назвал безуспешной идею с техническим правительством в случае победы на выборах оппозиции. Создание технического правительства предусмотрено "Грузинской хартией" президента Грузии Саломе Зурабишвили, пропагандирующей в пользу оппозиции. Этот план действий подписали около 20 партий. Подписав хартию, оппозиционные партии взяли на себя обязательство после выборов упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах. Этот план должно выполнить укомплектованное президентом техническое правительство, а после должны пройти досрочные парламентские выборы, сказано в хартии. Европейский марш в Тбилиси показал, на что способна оппозиция – политолог>>Сихарулидзе считает, что на предстоящих парламентских выборах "Грузинская мечта" наберет 46-50% голосов избирателей, в зависимости от явки. Что касается дальнейшего развития событий, политолог считает, что революций не будет, так как на это нет ресурсов. Работа над ошибками В случае победы на парламентских выборах нынешней правящей партии Грузии не помешало бы приступить к исправлению допущенных ошибок, считает Сихарулидзе. "Грузинская мечта" проиграла значительную часть молодежи. Потому что это молодежь, не знающая хорошо историю, не знающая хорошо политическое прошлое, над ними активно работали представители оппозиции, НКО, представители зарубежных агентств", – заявил Сихарулидзе. Молодежь на акциях и проблемы в системе образования Грузии – премьер провел параллели>>По его словам, "Грузинская мечта" должна осознать, что с молодежью нужно активно работать. Молодежь была костяком массовых акций протеста, которые проходили в Тбилиси с 15 апреля в течение примерно полутора месяца против т. н. закона об "иноагентах", обязывающего финансируемые из-за рубежа НПО регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять финансовые декларации. Весенние акции периодически перерастали в беспорядки. Митингующие ломали стекла в окнах парламента, ломали ворота, устраивали костры у входа в парламент, кидали камни и бутылки в силовиков, которые в свою очередь пускали слезоточивый газ и использовали водомет. Политолог отметил, что целью государства должно быть взращивание патриотов Грузии, а не патриотов других государств.Обнародованы последние рейтинги партий перед выборами в Грузии>>"Иначе каждый раз, когда представители зарубежных государств захотят как-то надавить на общество, они смогут использовать свое влияние на молодежь. Те, которые занимались вандализмом во время акций, в основном были молодые – студенты и школьники, поэтому вопрос школьного и студенческого экстремизма надо решать", – заявил Сихарулидзе. При этом политолог считает, что властям Грузии следует задействовать вступивший в силу в начале июня закон в полной мере. К этому времени в специальном реестре зарегистрированы только те организации, которые добровольно обратились в Минюст. Опротестовывающие закон НПО, включая самые богатые из них, отказываются подчиняться закону. "Местные НКО заявили, что грузинское правительство, грузинский закон не того уровня, что пожелания наших западных коллег. То есть они реально сделали вызов грузинскому государству, и этот вопрос должен быть решен", – сказал Сихарулидзе. Открытое письмо к искренней молодежи – основные тезисы обращения премьера Грузии>>Он отметил, что прежние власти решили бы это вопрос "радикальными мерами". Политолог считает, что после выборов "Грузинской мечте" следует, с одной стороны, продолжать политику баланса, геополитического маневрирования, а с другой – держать НПО "под сильным натиском", чтобы все, кого касается закон, зарегистрировались в реестре. По его словам, нужно отфильтровать НКО от политических деятелей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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