https://sputnik-georgia.ru/20241029/v-es-ne-mogut-perevarit-chto--pravitelstvo-gruzii-naznachaetsya-ne-iz-bryusselya---siyyarto-290642466.html

В ЕС не могут переварить, что правительство Грузии назначается не из Брюсселя – Сийярто

В ЕС не могут переварить, что правительство Грузии назначается не из Брюсселя – Сийярто

Sputnik Грузия

Согласно либеральному мейнстриму, демократия в стране существует только тогда, когда на выборах побеждает либеральная партия, отметил глава МИД Венгрии 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T12:11+0400

2024-10-29T12:11+0400

2024-10-29T12:46+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

петер сийярто

саломе зурабишвили

брюссель

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Министры стран Евросоюза, критикующие результаты парламентских выборов в Грузии, не могут переварить, что грузинское правительство назначается не из Брюсселя, а избирается самим народом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся с визитом в Тбилиси. Ранее министры от стран ЕС по делам Европы, в том числе Германии, Чехии, Дании, Эстонии и Финляндии заявили, что обеспокоены ситуацией в Грузии из-за якобы выявленных нарушений в ходе выборов. Отмечено, что они осуждают любые нарушения международных норм, касающихся свободных и честных выборов, а также критикуют преждевременный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию. По его словам, "13 министров иностранных дел вновь доказали, что, согласно либеральному мейнстриму, демократия в стране существует только тогда, когда на выборах побеждает либеральная партия". Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Сийярто отметил, что правительство Венгрии сталкивается с нападками, которые следуют за такими обвинениями, уже 14 лет, но задачей считает "по-прежнему не соответствие ожиданиям Брюсселя, а исполнение воли народа". Согласно заявлению министров 13 стран ЕС, Грузия не сможет стать членом Евросоюза, если власти не сменят курс. Причиной приостановки евроинтеграции страны они назвали принятие вопреки протестам в стране и критике партнеров т. н. закона об "иноагентах". Они также отметили, что некоторые грузинские политики клевещут на представителей ЕС и стран-членов ЕС и оскорбляют их.Папуашвили: заявление министров 13 стран ЕС по Грузии – это вмешательство в выборы>>Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.В свою очередь президент Грузии, которая поддерживает оппозицию, заявила о тотальной фальсификации выборов. По ее словам, были применены все возможные способы фальсификации, а для того, чтобы "отмыть фальсификацию" использовались современные технологии. Зурабишвили назвала прошедшие выборы спецоперацией и новой формой "гибридной войны" против народа и страны.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Последние данные ЦИК по итогам выборов:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, петер сийярто, саломе зурабишвили , брюссель, парламентские выборы в грузии 2024