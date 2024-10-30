https://sputnik-georgia.ru/20241030/siyyarto-es-uzhe-ne-tot---gruziya-mozhet-dat-emu-novuyu-energiyu-290671490.html

Сийярто: ЕС уже не тот – Грузия может дать ему новую энергию

Сийярто: ЕС уже не тот – Грузия может дать ему новую энергию

Sputnik Грузия

Сийярто сопровождал Орбана в ходе официального визита в Грузию на третий день после парламентских выборов 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T15:28+0400

2024-10-30T15:28+0400

2024-10-30T15:45+0400

парламентские выборы

грузия

новости

венгрия

петер сийярто

виктор орбан

еврокомиссия

обсе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Евросоюз уже не так динамичен в политическом и экономическом плане, как раньше, а такие государства как Грузия могут привнести в Союз новую энергию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".Сийярто сопровождал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе официального визита в Грузию. Представительная делегация прибыла из Венгрии на третий день после выборов в парламент Грузии, которые выиграла правящая партия "Грузинская мечта". По его словам, Грузия достигла великолепного прогресса. Сийярто отметил высокий темп экономического роста в Грузии, низкий объем государственного долга, низкий дефицит бюджета. "Я бы сказал, что Грузия нуждается в ЕС так же, как ЕС нуждается в Грузии в поиске этого новшество и новой энергии. Мы призываем ЕС к расширению… Процесс, ведущий к расширению, должен быть ускорен", – заявил Сийярто за день до обнародования Еврокомиссией отчета по вопросу расширения.Президент США "глубоко встревожен" событиями в Грузии>>Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2023 году, спустя год после Украины и Молдовы. В настоящее время процесс евроинтеграции Грузии де-факто приостановлен. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии из-за т. н. закона об "иноагентах", антизападной риторике и распространении теорий заговора.Глава МИД Венгрии с сожалением отметил, что Грузия находится в неравных условиях. "Если вы помните, вам был представлен список условий для продвижения, которые для других вовсе не были обязательными. Это несправедливость", – подчеркнул Сийярто. Со статусом кандидата в ЕС Грузия получила девять новых условий для перехода на следующий этап – открытия переговоров о вступлении. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Сийярто назвал невероятной критику Грузии, а в качестве примера он привел заявления о политической фрагментации. Главный дипломат ЕС встревожен ситуацией после выборов в Грузии>>"Каким образом кто-то может себе представить демократию без политического разделения?.. Чем больше политических партий, тем больше политического разделения", – отметил Сийярто. Глава МИД Венгрии также назвал предвзятым и нелепым требование о деолигархизации. "Невозможно судить об этих пунктах по объективным критериям, следовательно, недопустимо принятие соответствующих политических решений", – подчеркнул Сийярто. Что касается парламентских выборов, глава МИД Венгрии отметил, что внимательно изучил заявления коллег, которые, по его мнению, являются смехотворными. По словам Сийярто, ставить под сомнение легитимность результатов этих выборов не только неправильно, но и унизительно для демократии. "Именно так обвиняют нас, вас и тех, кто им не по душе. Поэтому мы поддерживаем справедливые условия и подход в отношениях со всеми государствами-кандидатами, и я надеюсь, что это получится. Я верю, что ЕС получит большую выгоду от ускорения процесса принятия Грузии", – отметил Сийярто. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, еврокомиссия, обсе, парламентские выборы в грузии 2024