https://sputnik-georgia.ru/20241101/dobycha-ferrosplavov-ostanovlena-na-zapade-gruzii--kompaniya-razyasnila-prichiny-290698825.html

Добыча марганца остановлена на западе Грузии – компания разъяснила причины

Добыча марганца остановлена на западе Грузии – компания разъяснила причины

Sputnik Грузия

Производственный процесс приостановлен до 1 марта 2025 года, в течение следующих четырех месяцев компания постарается согласовать план по преодолению кризиса 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T13:53+0400

2024-11-01T13:53+0400

2024-11-01T13:55+0400

новости

грузия

экономика

чиатура

georgian manganese

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24361/44/243614442_2:0:1943:1092_1920x0_80_0_0_246ac9f88a34afc3ed92c9e9ced06898.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Компания Chiathura Management Company, управляющая горнодобывающей деятельностью в Чиатура, полностью остановила процесс добычи и переработки марганцевой руды в Грузии из-за финансового кризиса, заявил директор компании Максим Мазуренко. Финансовый кризис в компании возник на фоне продолжительного протеста части шахтеров и жителей села Шукрути против деятельности компании Georgian Manganese. Работа на шахтах "Шукрути" и "Корохнали" была парализована более 230 дней назад. Протестующие заблокировали подъезды к двум шахтам и требовали от компании выполнения договоренностей, достигнутых в результате протеста 2019-2021 гг., и выплаты компенсаций. В связи с создавшимся тяжелым кризисом, мы приняли решение полностью приостановить производственный процесс в компании и перевести сотрудников на 60-процентную оплату труда, отметил он. По словам Мазуренко, если раньше компания производила 90-100 тысяч тонн продукции в месяц, то в условиях парализованных шахт производство снизилось до 30-35 тысяч тонн. Кто стоит за протестами шахтеров в Грузии – мнение компании>>По данным компании, в нынешних тяжелых условиях, когда большинство предприятий были остановлены на восемь месяцев, компания платила работникам полную зарплату. В условиях полной остановки производственного процесса компания предлагает сотрудникам компенсацию заработной платы в размере 60% и сохранение действующего семейного пакета страхования. По решению компании, производственный процесс приостановлен с 1 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года. В течение следующих четырех месяцев компания постарается согласовать со всеми сторонами план по преодолению кризиса. Радикальная группировка заблокировала шахты 13 марта 2024 года, чтобы получить дополнительную компенсацию, однако компания, управляющая шахтами, Chiatura Management Company обнародовала конкретные доказательства. По их информации, организаторы акции уже взяли предусмотренную договором сумму, и их требование не имеет никаких юридических оснований. Приостановка работы шахт по добыче марганца в Грузии принесла большой ущерб – компания>>Ранее в компании заявили, что шахты не просто приостановлены, а в них за все это время не работает вентиляция, что может стать причиной не просто консервации, но и ликвидации. Из-за протеста и забастовки были остановлены 7 из 12 шахт Чиатура. Несмотря на многочисленные попытки представителей компании проникнуть в заблокированные шахты, провести укрепляющие работы не удается. За этот период в тоннелях несколько раз произошло обрушение грунта. Недовольство в Шукрути Жители Шукрути уже много лет обвиняют горнодобывающую компанию "Грузинский марганец" в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. По словам бастующих, часть домов в селе пришла в негодность в результате деятельности компании, колодцы пересохли, а сады перестали плодоносить. При этом они утверждают, что безуспешно пытаются привлечь внимание центральной власти. Компания Georgian Manganese отрицает обвинения жителей села. Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Кризис в сфере производства ферросплавов продолжится – Ассоциация>>По информации Georgian Manganese, она неоднократно пыталась открыть шахты и возобновить рабочий процесс, но протестующие самовольно заблокировали шахты и не допускают к работе компанию. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Ранее, 31 июля, прокуратура Грузии предъявила трем протестующим обвинение по статье "Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них". Преступление предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. В ходе расследования было установлено, что с марта 2024 года фигуранты дела совместно с другими лицами организовали пикетирование подземных шахт "Корохнали" и "Шукрути", принадлежащих ООО "Магароэли". А 21 июля они парализовали вход в вентиляционное помещение. В качестве меры пресечения обвиняемым избрали выплату залога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

чиатура

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, экономика, чиатура, georgian manganese