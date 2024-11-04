https://sputnik-georgia.ru/20241104/papuashvili-oppozitsiya-vyprashivala-zarplatu-posle-boykota-parlamenta-gruzii-v-2020-godu-290742546.html

Папуашвили: оппозиция выпрашивала зарплату после бойкота парламента Грузии в 2020 году

Папуашвили: оппозиция выпрашивала зарплату после бойкота парламента Грузии в 2020 году

Sputnik Грузия

Оппозиционеры назначили уже вторую после выборов 26 октября акцию протеста, требуя признания их нелегитимными и назначения новых выборов 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T16:54+0400

2024-11-04T16:54+0400

2024-11-04T17:02+0400

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шалва папуашвили

саломе зурабишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Оппозиция в 2020 году тоже говорила о фальсификации выборов, но в итоге прекратила бойкот, вошла в парламент и начала выпрашивать потерянную зарплату, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на пресс-конференции. Нынешние парламентские выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", а оппозиция отказалась признавать эти результаты ЦИК. Оппозиционеры назначили уже вторую после выборов 26 октября акцию протеста, требуя признания их нелегитимными и назначения новых выборов. В связи с этим, по словам главы парламента, перед Новым годом были созваны соответствующие структуры парламента. "Перед Новым годом мы собрали парламент, чтобы восстановить удержанную заработную плату, которую они потеряли, когда вот так, из патриотических чувств, устроили бойкот и когда не признавали фальсифицированные выборы 2020 года", – заявил Папуашвили. Он отметил, что в результате на счетах оппозиционеров появились кругленькие суммы. "Некоторые из них поехали отдыхать, а некоторые, возможно, накрыли большой новогодний стол", – отметил Папуашвили. План оппозиции в Грузии содержит признаки революции – вице-спикер>>Нынешние действия оппозиции глава парламента назвал повторением истории и очередным фарсом. "Ровно четыре года назад те же люди собрались в студии телекомпании "Мтавари" и публично поклялись не входить в парламент, не признавать парламент, а в итоге все вошли, признали", – заявил Папуашвили. При этом он подчеркнул, что эти оппозиционеры ничего из себя не представляют. Вопросы могут быть лишь к тем, кто за ними стоит. "Мы имеем дело с такими людьми, которые на самом деле не представляют собой никакой ценности. Поэтому проблема в данном случае не в тех, кто кричит: "давайте быстро разбивать палатки". У нас нет к ним вопросов. У нас есть вопросы к тем, кто управляет этими людьми", - отметил Папуашвили. Представители правящей партии "Грузинская мечта" своих главных оппонентов называют иностранными агентами и "радикальной оппозицией", стремящейся, согласно заданию от хозяев, всеми возможными способами расшатать ситуацию в стране, захватить власть и втянуть Грузию в войну. Депутат: цель президента – подорвать репутацию Грузии>>От оппозиции в парламент прошли коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".Все они, а также поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, утверждают, что парламентские выборы были тотально сфальсифицированы. На третий день после выборов, 28 октября, они провели многотысячную акцию протеста, которая завершилась до полуночи. На этот раз оппозиция обещает беспрерывный протест. С этой целью на прошлой неделе одни объявили о сборе финансов, а другие – палаток. Суд отказался аннулировать итоговые протоколы с 86 участков в Грузии>>Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024