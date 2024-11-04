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Республиканская больница Тбилиси возобновит оказание неотложной медпомощи
Республиканская больница Тбилиси возобновит оказание неотложной медпомощи
Sputnik Грузия
В клинике отремонтировано и оборудовано отделение критической медицины и интенсивной терапии (реанимации), где расположено 12 коек 04.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-04T21:32+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Департамент неотложной медицинской помощи и стационарное отделение Республиканской больницы возобновят работу с 5 ноября, сообщили в пресс-службе Минздрава. Департамент неотложной медицины полностью отремонтирован, оснащен современным оборудованием и техникой. Отделение рассчитано на 12 коек, оборудовано триаж-комнатой, где будут распределять пациентов, шоковым залом – специальным помещением, куда, минуя приемный покой, поступают пациенты с высоким риском смерти, обсервационным отделением, а также боксированными палатами. В клинике отремонтировано и оборудовано отделение критической медицины и интенсивной терапии (реанимации), где расположено 12 коек – койки интенсивной терапии I-II-III уровней, койки экстренного диализа, изолированные и боксированные палаты. Минздрав Грузии приступает к строительству и ремонту Республиканской больницы в Тбилиси >>Всего в обоих отделениях работают 110 медработников. Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе 24 октября представил презентацию проекта строительства здания Республиканской больницы в Тбилиси, согласно которому будет построено новое здание и отремонтированы уже существующие. Кобахидзе назвал лучшим решением прекращение реорганизации Республиканской больницы >>Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, республиканская больница, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, республиканская больница, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Республиканская больница Тбилиси возобновит оказание неотложной медпомощи
В клинике отремонтировано и оборудовано отделение критической медицины и интенсивной терапии (реанимации), где расположено 12 коек
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Департамент неотложной медицинской помощи и стационарное отделение Республиканской больницы возобновят работу с 5 ноября, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Департамент неотложной медицины полностью отремонтирован, оснащен современным оборудованием и техникой. Отделение рассчитано на 12 коек, оборудовано триаж-комнатой, где будут распределять пациентов, шоковым залом – специальным помещением, куда, минуя приемный покой, поступают пациенты с высоким риском смерти, обсервационным отделением, а также боксированными палатами.
В клинике отремонтировано и оборудовано отделение критической медицины и интенсивной терапии (реанимации), где расположено 12 коек – койки интенсивной терапии I-II-III уровней, койки экстренного диализа, изолированные и боксированные палаты.
Всего в обоих отделениях работают 110 медработников.
Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе 24 октября представил презентацию проекта строительства здания Республиканской больницы в Тбилиси, согласно которому будет построено новое здание и отремонтированы уже существующие.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.