https://sputnik-georgia.ru/20241024/minzdrav-gruzii-pristupaet-k-stroitelstvu-i-remontu-respublikanskoy-bolnitsy-v-tbilisi-290527087.html

Минздрав Грузии приступает к строительству и ремонту Республиканской больницы в Тбилиси

Минздрав Грузии приступает к строительству и ремонту Республиканской больницы в Тбилиси

Sputnik Грузия

В лечебном учреждении будут функционировать мощные амбулаторно-диагностическая и реабилитационная службы 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T23:20+0400

2024-10-24T23:20+0400

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ираклий кобахидзе

республиканская больница

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе представил презентацию проекта строительства здания Республиканской больницы в Тбилиси, согласно которому будет построено новое здание и отремонтированы уже существующие, сообщили в пресс-службе Минздрава. Правительство Грузии 24 февраля после встречи премьера Ираклия Кобахидзе с протестующими врачами Республиканской больницы приняло решение остановить процесс расформирования Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) и демонтажа здания. В лечебном учреждении будут функционировать мощные амбулаторно-диагностическая и реабилитационная службы, а также клиническая и патоморфологическая лаборатории. Кроме того, на территории Республиканской больницы будет построено новое здание, где разместится стационарное отделение, ориентированное на оказание специализированных высокотехнологичных медицинских услуг: трансплантация органов, кардиохирургия, гибридные операционные. Особое место в клинике будет отведено онкологии. На базе медучреждения будут функционировать детское онкогематологическое отделение и детский инфекционный блок, соответствующие современным стандартам. Кобахидзе назвал лучшим решением прекращение реорганизации Республиканской больницы >>Также на территории будет открыт Центральный банк крови и создан склад лекарственных средств, соответствующих стандартам GMP. Запланированы инфраструктурные работы, в частности, будет восстановлено до 42 тысяч квадратных метров рекреационной зоны. В результате новая Республиканская больница станет многопрофильной государственной клиникой в соответствии с современными стандартами, где пациенты будут получать качественные медицинские услуги в современных и комфортных условиях. Республиканская больница Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Врачи Республиканской больницы в Тбилиси довольны решением премьер-министра Грузии >>Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту и нужно его демонтировать. Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории. Между тем часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в Тбилисский городской суд с требованием приостановить и признать недействительным постановление правительства о реорганизации медучреждения, а также о его демонтаже. Правительство Грузии остановило демонтаж Республиканской больницы >>Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, республиканская больница, ираклий гарибашвили