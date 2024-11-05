https://sputnik-georgia.ru/20241105/odin-protiv-22--papuashvili-prokommentiroval-reshenie-sudi-o-narusheniyakh-na-vyborakh--290756217.html

Один против 22 – Папуашвили прокомментировал решение судьи о нарушениях на выборах

Один против 22 – Папуашвили прокомментировал решение судьи о нарушениях на выборах

Sputnik Грузия

Ни одна жалоба о нарушении принципа тайного голосования на выборах не поступила в день голосования, отметил глава парламента 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T15:12+0400

2024-11-05T15:12+0400

2024-11-05T15:26+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В противовес решению судьи районного суда Тетрицкаро Владимира Хучуа, увидевшему нарушение принципа тайного голосования на парламентских выборах в Грузии, стоят решение 22 судей и здравый смысл, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Суд Тетрицкаро оказался единственным из 23 судов, который удовлетворил иск неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии". АМЮГ утверждает, что принцип тайного голосования был нарушен на всех 2 263 участках (2/3 от общего числа) в Грузии, где выборы проходили с использованием электронных технологий. Глава парламента заострил внимание на том, что ни одна из жалоб по этому поводу не была написана в день выборов. "Мы не слышали никаких заявлений в тот день, о них вспомнили только на пятый день после выборов. Когда на все остальные отговорки были даны ответы, это было последнее, что они в итоге смогли придумать", – сказал Папуашвили. Как разъяснил глава парламента, у данного вопроса не было конкретного истца, и "Ассоциация молодых юристов Грузии" обжаловала нарушение принципа тайного голосования на всех избирательных участках. "Двадцать три суда рассматривали этот иск в разных округах, 22 суда сочли, что нарушения тайны не было, один судья вчера счел, что тайны была нарушена. После этого все 23 иска, как я предполагаю, поступят в Апелляционный суд, и суд примет окончательное решение по этому вопросу", – отметил он. Если что-то подобное будет расценено как нарушение тайного голосования, то тогда, по словам Папуашвили, следует аннулировать результаты президентских выборов в Молдове, парламентские выборы в Литве, выборы в Польше и во многих других странах. При этом глава парламента не исключил, что судья мог принять решение под влиянием супруги. "Что касается решения судьи Владимира Хучуа, поскольку его жена открыто поддерживает оппозицию, я не хочу думать, что он находится под влиянием своей жены, – добавил Папуашвили. В "Грузинской мечте" заявили о конфликте интересов судьи по делу нарушения на выборах>>По данным СМИ, жена судьи Эльза Гургенидзе является активисткой оппозиции, активно участвует в акциях. Как и представители оппозиции, она заявляет о фальсификации парламентских выборов и борется против власти. "Призываю оппозицию, чтобы она определилась, нравится им этот суд или нет. Когда это полезное для них решение, тогда людей называют героями, а когда им не нравится решение, то их называют лицами, принимающими политические решения", – добавил Папуашвили. ЦИК Грузии обжалует решения судов первой инстанции по результатам выборов>>С решением районного суда Тетрицкаро об аннулировании результатов голосования на избирательных участках в округах Тетрицкаро и Цалка не согласна Центральная избирательная комиссия Грузии. Данное решение в ЦИК назвали необоснованным и заявили, что намерены обжаловать его в высшей инстанции. Иск в Апелляционном суде будет подан в установленные законом сроки. Ознакомившись с бюллетенями избирателей, а также проведя технический эксперимент в зале суда, судья Хучуа пришел к заключению, что во время помещения бюллетеня в аппарат видно, какой сделан выбор, так как с обратной стороны виден след от маркера. Ранее в ЦИК Грузии заявили, что правильное помещение бюллетеня в т. н. рамку-конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования. По правилам голосования с использованием электронных технологий, бюллетень нужно было помещать в аппарат подсчета голосов, придерживая папкой. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил - правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию". Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. В "Грузинской мечте" заявили о конфликте интересов судьи по делу нарушения на выборах>>Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Суд подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии>>Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации. В избирательных округах Тетрицкаро и Цалка (регион Квемо Картли), где судья постановил аннулировать результаты с 60% участков, правящая партия показала одни из самых лучших результатов. В Тетрицкаро ей досталось 66,9% голосов, а в Цалка – 71,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , единое национальное движение, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024