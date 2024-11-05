https://sputnik-georgia.ru/20241105/tsik-gruzii-obzhaluet-resheniya-sudov-pervoy-instantsii-po-rezultatam-vyborov-290754843.html

ЦИК Грузии обжалует решения судов первой инстанции по результатам выборов

ЦИК Грузии обжалует решения судов первой инстанции по результатам выборов

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обжалует в Апелляционном суде решение районных судов Тетрицкаро и Гори по результатам... 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T14:16+0400

2024-11-05T14:16+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обжалует в Апелляционном суде решение районных судов Тетрицкаро и Гори по результатам парламентских выборов, говорится в сообщении комиссии. Районный суд Тетрицкаро аннулировал результаты голосования на 48 избирательных участках из 79, а районный суд Гори обязал окружную избирательную комиссию пересчитать признанные недействительными бюллетени на 15 участках. Вместе с тем это решение противоречит другим тяжбам, находящимся в производстве первых инстанций суда, заявили в ЦИК. Соответственно, решение, принятое районным судом Тетрицкаро 4 ноября, будет обжаловано в Апелляционном суде. Апелляции будут поданы окружными избирательными комиссиями в соответствии с законодательством. В "Грузинской мечте" заявили о конфликте интересов судьи по делу нарушения на выборах>>Кроме того, избирательная администрация уже обжаловала решение районного суда Гори в апелляционном суде, согласно которому окружной избирательной комиссии №32 в Гори было предписано пересчитать недействительные бюллетени с 15 избирательных участков в том же округе.В ЦИК отметили, что тайна голосования на парламентских выборах в Грузии была обеспечена. Следы маркера на обратной стороне избирательного бюллетеня, если таковые имеются, с учетом предназначения рамочной формы не могут считаться идентифицирующими волеизъявление, сообщили в ЦИК.Центральная избирательная комиссия отмечает, что по данному вопросу в день голосования и на следующий день было подано всего семь жалоб по Грузии, и нарушение тайны голосования не подтверждает ни одно из заключений какой-либо международной организации. Суд подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии>>Судья районного суда Тетрицкаро Владимир Хучуа на основании иска НПО "Ассоциация молодых юристов" постановил аннулировать результаты голосования на выборах в парламент Грузии на 48 из 79 избирательных участков в округах Тетрицкаро и Цалка (регион Квемо Картли) из-за нарушения принципа тайного голосования. Причиной признания недействительными результаты выборов стали протекшие на обратную сторону бюллетеня чернила маркера. Согласно аргументам суда Тетрицкаро, судья посчитал, что с электронным аппаратом для подсчета голосов, с избирательным бюллетенем, с этой избирательной рамкой-конвертом у избирателя не было гарантии защиты тайны голосования. Между тем другие районные суды, в том числе Тбилисский районный суд, не удовлетворили подобные иски в других районах и городах. Нетайное голосование и давление на избирателей? Ответ "Грузинской мечты" критикам>>ЦИК Грузии отмечает, что также уже обжаловано и решение районного суда Гори. Районный суд Гори принял решение пересчитать результаты по бюллетеням, признанных недействительными на 15 избирательных участках Горийского округа на основании иска НПО "Международное общество справедливых выборов и демократии. Причиной иска стало несовпадение предварительных данных и итогового протокола по числу недействительных протоколов. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации. В избирательных округах Тетрицкаро и Цалка (регион Квемо Картли), где судья постановил аннулировать результаты с 60% участков, правящая партия показала одни из самых лучших результатов. В Тетрицкаро ей досталось 66,9% голосов, а в Цалка – 71,6%. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил - правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию". Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Суд отказался аннулировать итоговые протоколы с 86 участков в Грузии>>Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024