https://sputnik-georgia.ru/20241105/v-gruzinskoy-mechte-zayavili-o-konflikte-interesov-sudi-po-delu-narusheniya-na-vyborakh-290753929.html

В "Грузинской мечте" заявили о конфликте интересов судьи по делу нарушения на выборах

В "Грузинской мечте" заявили о конфликте интересов судьи по делу нарушения на выборах

Sputnik Грузия

Жена судьи открыто выступает против властей Грузии 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T13:30+0400

2024-11-05T13:30+0400

2024-11-05T13:42+0400

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единое национальное движение

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Судья районного суда Тетрицкаро Владимир Хучуа, постановивший аннулировать результаты голосования на выборах в парламент Грузии в округах Тетрицкаро и Цалка из-за нарушения принципа тайного голосования, должен был воспользоваться механизмом самоотвода из-за конфликта интересов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе. Суд Тетрицкаро единственный из 23 судов, удовлетворивший иск неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии". АМЮГ утверждает, что принцип тайного голосования был нарушен на всех 2 263 участках (2/3 от общего числа) в Грузии, где выборы проходили с использованием электронных технологий. "Нацактив (активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" – ред.) празднует решение, принятое одним конкретным судьей, который по праву и порядку должен был воспользоваться самоотводом по данному делу, исходя из того, какими постами представлена его жена в соцсети и какой активистской деятельностью она занимается в целом", – заявил Гордуладзе. Суд подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии>>По данным СМИ, жена судьи Эльза Гургенидзе является активисткой оппозиции, активно участвует в акциях. Как и представители оппозиции, она заявляет о фальсификации парламентских выборов и борется против власти. С решением районного суда Тетрицкаро об аннулировании результатов голосования на избирательных участках в округах Тетрицкаро и Цалка не согласна Центральная избирательная комиссия Грузии. Данное решение в ЦИК назвали необоснованным и заявили, что намерены обжаловать его в высшей инстанции. Иск в Апелляционный суд будет подан в установленные законом сроки. Нетайное голосование и давление на избирателей? Ответ "Грузинской мечты" критикам>>Ознакомившись с бюллетенями избирателей, а также проведя технический эксперимент в зале суда, судья Хучуа пришел к заключению, что во время помещения бюллетеня в аппарат видно, какой сделан выбор, так как с обратной стороны виден след от маркера. Ранее в ЦИК Грузии заявили, что правильное помещение бюллетеня в т. н. рамку-конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования. По правилам голосования с использованием электронных технологий, бюллетень нужно было помещать в аппарат подсчета голосов, придерживая папкой. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил - правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию". Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием. Суд отказался аннулировать итоговые протоколы с 86 участков в Грузии>>Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации. В избирательных округах Тетрицкаро и Цалка (регион Квемо Картли), где судья постановил аннулировать результаты с 60% участков, правящая партия показала одни из самых лучших результатов. В Тетрицкаро ей досталось 66,9% голосов, а в Цалка – 71,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024 , единое национальное движение, тбилиси