https://sputnik-georgia.ru/20241108/chto-ne-nravitsya-premer-gruzii-otvetil-kritikam-zakonov-ob-inoagentakh-i-zapreta-lgbt-290797582.html

Что не нравится? Премьер Грузии ответил критикам законов об "иноагентах" и запрете ЛГБТ*

Что не нравится? Премьер Грузии ответил критикам законов об "иноагентах" и запрете ЛГБТ*

Sputnik Грузия

Грузинские власти в очередной раз стали объектом критики со стороны Запада 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T13:07+0400

2024-11-08T13:07+0400

2024-11-08T13:24+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал соответствующих аргументов от тех, кто критикует и предъявляет претензии к принятым в стране законам – "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающем пропаганду ЛГБТ*, и "О прозрачности иностранного влияния". Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Польши Дональд Туск выразили обеспокоенность политической ситуацией в Грузии. Как отмечено в совместном заявлении, если Грузия не изменит свой нынешний курс и не продемонстрирует ощутимые усилия по реформам, в частности, отменив недавнее законодательство, противоречащее европейским ценностям и принципам, они не смогут поддержать открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС.Как отметил глава грузинского правительства, в связи с указанными вопросами необходимы аргументы. "Например, чтобы начать разговор о законе "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", а здесь речь идет об элементарных вопросах, это банальная тема, то нам нужно выяснить в конце концов, является ли мужчина мужчиной, является ли женщина женщиной или нет", - сказал Кобахидзе. Иванишвили: лучшее и современное оружие порабощения – это пропаганда ЛГБТ*>>Речь идет о том, чтобы такие вопросы были четко прописаны, добавил премьер. Во многих европейских странах, как отметил Кобахидзе, это не так – любой мужчина может внезапно быть записан как женщина, а затем снова стать мужчиной. Поэтому, по словам премьера, нужно законодательство, которое защитит страну от такого развития событий, которое защитит детей от пропаганды ЛГБТ* в школах и т.д. Что касается закона "О прозрачности иностранного влияния", то и здесь, по словам премьера, тоже нужны конкретные аргументы. При этом, как отметил Кобахидзе, закон – очень мягкий, и никаких ограничений для неправительственных организаций не предусмотрено. "Единственное, что закреплено, это подача ежегодной финансовой декларации в Минюст. В связи с этим если кто-то докажет, что сдавать эту декларацию нехорошо, то давайте это обсудим. Но прежде всего нам нужны аргументы по этому вопросу", - подчеркнул премьер. До каких пор будет приостановлен процесс вступления Грузии в ЕС – ответ посла>>Западные политики обвиняют нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Они считают, что принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, подрывают фундаментальные права человека и создают риски усиления дискриминации части населения. А противники т.н. закона об "иноагентах" утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Разлад между Грузией и Западом ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Девять шагов на пути в ЕС – обнародован отчет о выполнении Грузией рекомендаций>>Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны. Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью". А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, эммануэль макрон, дональд туск, сша, грузия - евросоюз, евросоюз