https://sputnik-georgia.ru/20241111/tsik-gruzii-oproverg-svyaz-s-feykovymi-stranitsami-v-sotsseti-290830918.html

ЦИК Грузии опроверг связь с фейковыми страницами в соцсети

ЦИК Грузии опроверг связь с фейковыми страницами в соцсети

Sputnik Грузия

СМИ преподносят исследование ISFED так, что якобы за фальшивыми страницами в соцсети стоит ЦИК, сказано в сообщении 11.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-11T16:09+0400

2024-11-11T16:09+0400

2024-11-11T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Центризбирком Грузии не связан с фейковыми страницами в соцсети, которые проводят кампанию в его поддержку, говорится в сообщении ЦИК в ответ на исследование неправительственной организации "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).По данным ISFED, установлены семь фальшивых и 15 подозрительных страниц, которые вовлечены в кампанию поддержки ЦИК на ее странице в соцсети Facebook*. С этих страниц пишут идентичные или похожие положительные комментарии об электронных технологиях на парламентских выборах, а также комментарии, обесценивающие выявленные нарушения на выборах. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Там же сказано, что целью столь "масштабного" исследования было всеми возможными способами подорвать репутацию ЦИК."Обнародование (исследования – ред.) в то время, когда в избирательной администрации шел важный процесс рассмотрения жалоб, ставит под сомнение реальную цель организации и явно указывает на ее заинтересованность любыми средствами и формой нанести вред репутации избирательной администрации", – сказано в сообщении. ЦИК подчеркнул, что заинтересованные стороны преподнесли данное исследование так, что якобы за всеми этими фальшивыми страницами в соцсети стоит ЦИК. "Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>"Справедливости ради было бы хорошо, если бы организация в этом же отчете указала факты организованной атаки неопровержимо доказано фальшивых и подозрительных страниц на избирательную администрацию", – сказано в сообщении.Центризбирком отметил, что стал объектом атаки с этих фейковых страниц, особенно начиная с 2020 года, после того, как ISFED обнародовал неправильные результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года. После выборов 2020 года ISFED заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 45,8% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), тогда как ЦИК назвал 48,22%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов, объявила бойкот парламенту и начала проводить акции протеста.Спустя пять недель в ISFED заявили, что была допущена ошибка. По утверждению властей, это была не ошибка, целенаправленная фальсификация результатов параллельного подсчета голосов для поднятия волны протеста и реализации революционных планов оппозиции.ЦИК Грузии признал ошибку в гендерной статистике избирателей только на 11 участках>>ЦИК подчеркнул, что организация, которая в 2020 году обнародовала неправильные результаты параллельного подсчета голосов, на этот раз отказывается публиковать отчет, который однозначно доказал бы правильность результатов ЦИК по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года.Теперь, как отметил ЦИК, становится ясно почему ISFED впервые за последние годы не подписал Кодекс поведения, разработанный для ЦИК и местных наблюдательных организаций. Более того, ISFED был одним из участников и инициаторов разработки этого Кодекса. "Для избирательной администрации важно в целях обеспечения целостности выборов непредвзятое и объективное наблюдение с учетом хорошей международной практики. Призываем "Справедливые выборы" вернуться к стандарту добросовестного наблюдения и действовать с защитой высоких этических принципов", – сказано в сообщении. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Голосование состоялось 26 октября.Грузинский народ не поддерживает оппозицию, вот она и ходит по посольствам – Папуашвили>>Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта" (53,93%). Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов.Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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