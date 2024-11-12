https://sputnik-georgia.ru/20241112/evropeyskie-deputaty-v-tbilisi---otkaz-gruzinskoy-mechty-i-aktsiya-protesta-290836559.html

Европейские депутаты в Тбилиси - отказ "Грузинской мечты" и акция протеста

Европейские депутаты в Тбилиси - отказ "Грузинской мечты" и акция протеста

Sputnik Грузия

Митингующих, по сравнению с массовой волной протеста весной этого года, стало в разы меньше, а европейских политиков на акции -- больше 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T00:39+0400

2024-11-12T00:39+0400

2024-11-12T00:39+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Представители парламентов восьми стран Евросоюза приняли участие в акции протеста, которая прошла перед парламентом Грузии в центре Тбилиси с требованием аннулирования результатов парламентских выборов 26 октября и назначения новых.С утра вице-спикеры и председатели комитетов по иностранным делам парламентов стран Евросоюза, в том числе Германии, Эстонии, Польши и Финляндии, проводили встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, оппозицией и представителями неправительственных организаций, которые обвиняют власти в фальсификации выборов. Не захотели встречаться с европейскими депутатами представители партии "Грузинская мечта", которая выиграла уже четвертые парламентские выборы подряд. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил отказ предвзятостью и недружественным отношением некоторых из этих политиков к Грузии. "Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>По словам Папуашвили, в период предвыборной кампании в Грузии некоторые члены делегации постоянно и целенаправленно нарушали грузинское законодательство, проводя публичные кампании против "Грузинской мечты" и поддерживая оппозицию, пытаясь таким образом незаконно повлиять на волеизъявление граждан.Поддержка по-европейскиМитингующих, по сравнению с массовой волной протеста весной этого года, стало в разы меньше, а европейских политиков на акции -- больше. Поддержать митингующих против т. н. закона об "иноагентах" в мае в Тбилиси приехали представители парламентов главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Польши, Германии и Литвы.На этот раз солидарность грузинским оппозиционерам, неправительственным организациям и президенту, требующим новых парламентских выборов, выразили высокопоставленные представители парламентов уже восьми стран ЕС, в том числе Германии, Польши и Литвы. Самый активный член делегации, председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, который называет правящую партию Грузии "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром", утром на пресс-конференции во дворце президента, а вечером на акции заявил, что не является врагом. Каладзе назвал бездельниками прибывших в Тбилиси членов парламентов стран ЕС>>"Знаю, что некоторые люди, особенно во власти и в правящей партии не рады нашему визиту. Но мы не враги, мы - друзья. Мы друзья свободной и независимой Грузии. Ваше место в в сердце Европы", - заявил Рот со сцены.Он подчеркнул, что его действия не являются вмешательством во внутренние дела Грузии, как о том говорят власти. "Вы - Европа. Никогда не сдавайтесь. Верьте, что свобода победит и демократия придет в Грузию", - заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юкка Копра со сцены перед парламентом Грузии. Он отметил, что европейская делегация прибыла в Тбилиси для того, чтобы поддержать грузин на пути к демократии и Европе. В свою очередь вице-спикер парламента Польши Михал Каминьский рассказал собравшимся, как в 2008 году во время августовской войны стоял здесь же на митинге в поддержку грузин вместе с президентами Грузии и Польши Михаилом Саакашвили и Лехом Качинским. Обоих политиков он назвал "великими президентами". Никогда не сдаваться и разработать план действий на пути в ЕС призвал собравшихся вице-спикер парламента Литвы Жигимантас Павиленис."Кто-то пытается забрать вашу свободу, кто-то пытается забрать вашу демократию, вашу страну, ваше членство в Евросоюзе и НАТО", - заявил Павиленис, добавив, что "орбанского пути вступления в Евросоюз не существует". Не существует "орбанского пути в Европу", есть только демократический путь, подразумевающий верховенство закона и свободу, добавил глава комитета ЕС парламента Швеции Эрик Оттосон. Орбан был одним из двух лидеров стран-членов Евросоюза, которые поздравили власти Грузии с победой правящей "Грузинской мечты" на парламентских выборах 26 октября. Более того, Орбан прибыл в Тбилиси с официальным визитом на третий день после голосования и призвал не обращать внимание на критику с Запада. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>> Остальные представители Запада призвали руководство Грузии провести непредвзятое расследование всех нарушений на выборах, а также отозвать спорные законы - "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", которые были расценены как антизападные. Выборы в Грузии 2024Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Голосование состоялось 26 октября.Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта" (53,93%). Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов.Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, шалва папуашвили, саломе зурабишвили