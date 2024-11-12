https://sputnik-georgia.ru/20241112/tramp-nameren-prinyat-v-ssha-analogichnyy-zakon--v-gruzii-otvetili-na-kritiku-zapada-290842935.html

Трамп намерен принять в США аналогичный закон – в Грузии ответили на критику Запада

Трамп намерен принять в США аналогичный закон – в Грузии ответили на критику Запада

Sputnik Грузия

Грузинские власти стали объектом критики со стороны Запада из-за принятия закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ* 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T12:43+0400

2024-11-12T12:43+0400

2024-11-12T13:05+0400

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эммануэль макрон

гурам мачарашвили

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Избранный президент США Дональд Трамп собирается принять закон, аналогичный грузинскому закону "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающему пропаганду ЛГБТ*, а закон "О прозрачности иностранного влияния", который критикуют западные политики, уже давно действует в США, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск в совместном заявлении выразили обеспокоенность "многочисленными нарушениями" на парламентских выборах в Грузии. Они отметили, что не смогут поддержать открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС, если она не изменит курс и не упразднит "противоречащие европейским ценностям" законы. Как отметил депутат, законы "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и "О прозрачности иностранного влияния" полностью соответствуют национальным интересам страны. "Это подтвердилось 26 октября, когда оба закона были приняты, и 1 миллион 120 тысяч человек поддержали эти законы вместе с "Грузинской мечтой", – заявил Мачарашвили. Что не нравится? Премьер Грузии ответил критикам законов об "иноагентах" и запрете ЛГБТ*>>Угрозы в адрес власти и критика Запада относительно принятых в Грузии законов без каких-либо аргументов категорически неприемлемы для суверенного государства, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. "Когда нет ни одного аргумента и все избегают аргументированных разговоров, то в конечно итоге мы получаем только угрозы и размахивание пальцем, что категорически неприемлемо для представителей суверенной страны и грузинского народа", – заявил Гордуладзе. Главное для властей – интересы грузинского народа, подчеркнул Гордуладзе. Западные политики обвиняют нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Они считают, что принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии подрывает фундаментальные права человека и создает риски усиления дискриминации части населения. А противники т. н. закона об "иноагентах" утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Разлад между Грузией и Западом ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Иванишвили: лучшее и современное оружие порабощения – это пропаганда ЛГБТ*>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. До каких пор будет приостановлен процесс вступления Грузии в ЕС – ответ посла>>Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны. Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью". А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, дональд трамп, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", эммануэль макрон, гурам мачарашвили, закон об "иноагентах"