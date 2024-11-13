https://sputnik-georgia.ru/20241113/espch-zaregistriroval-isk-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-290883191.html

ЕСПЧ зарегистрировал иск против закона об "иноагентах" в Грузии

ЕСПЧ зарегистрировал иск против закона об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

"Молодые юристы" подали иск в Страсбургский суд от имени десятков организаций 13.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-13T18:22+0400

2024-11-13T18:22+0400

2024-11-13T19:16+0400

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закон об "иноагентах"

нпо "ассоциация молодых юристов грузии"

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал совместный иск грузинской неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" и десятков других организаций против закона "О прозрачности иностранного влияния", говорится в сообщении НПО. Согласно вступившему в силу в начале июня закону, НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и ежегодно заполнять финансовую декларацию."Ассоциация молодых юристов Грузии" подала иск в Страсбургский суд от имени 16 медиаорганизаций, 120 организаций гражданского общества и четырех физических лиц.По мнению истцов, резонансный закон нарушает шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.Речь идет о статьях: 8 – "Право на уважение частной и семейной жизни", 10 – "Свобода выражения мнения", 11 – "Свобода собраний и объединений", 13 – "Право на эффективное средство правовой защиты", 14 – "Запрещение дискриминации" и 18 – "Пределы использования ограничений в отношении прав".Что не нравится? Премьер Грузии ответил критикам законов об "иноагентах" и запрете ЛГБТ*>>Ранее иски против т. н. закона об "иноагентах" поступили в Конституционный суд Грузии, который отказался от применения временной меры – приостановления действия закона на время рассмотрения иска. Суд счет безосновательными озвученные истцами опасения.Иски в Конституционный суд подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которые утверждают, что новый закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Вышеуказанные НПО, СМИ и президент называют закон о прозрачности "российским", а требования в законе к НПО и СМИ – "российскими методами" борьбы с правами человека. Власти заявляют, что вся кампания против закона – это одна большая ложь, которая направлена на сокрытие реальных целей финансируемых из-за рубежа НПО.Резонансный законРезонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят несмотря на массовые акции протеста и критику Запада. Он вступил в силу 3 июня 2024 года.Власти Грузии обосновали принятие нового закона желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.Число зарегистрированных "иноагентов" в Грузии продолжает расти>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он был инициирован.В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Какие декларации в Грузии заполняют "иноагенты"? – подробности>>Власти Грузии изначально назвали решения Запада несправедливыми и напомнили о лепте страны в международные миссии. Кроме того, в середине июля правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, еспч, закон об "иноагентах", нпо "ассоциация молодых юристов грузии"