https://sputnik-georgia.ru/20241114/kpd-prezidenta-gruzii-vskore-sokratitsya-na-23---ugulava-290899709.html

КПД президента Грузии вскоре сократится на 2/3 - Угулава

КПД президента Грузии вскоре сократится на 2/3 - Угулава

Sputnik Грузия

Зурабишвили хоть и поддерживает оппозицию, отказываться от своих слов, что никогда не помилует Саакашвили, она не спешит 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T13:59+0400

2024-11-14T13:59+0400

2024-11-14T14:01+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Коэффициент полезного действия президента Грузии Саломе Зурабишвили сократится на 2/3 после истечения срока ее полномочий, поэтому она должна успеть помиловать экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявил один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Гиги Угулава. Зурабишвили хоть и поддерживает оппозицию, отказываться от своих слов, что никогда не помилует Саакашвили, она не спешит. Срок президентских полномочий Зурабишвили подходит к концу, новые президентские выборы состоятся в Грузии, предположительно, в начале января. Оппозиционер считает, что помилование Саакашвили придало бы сторонникам оппозицию новую энергию и новый толчок. "Я не говорю, что кто-то выйдет, ударит палочкой и все изменится. Нет, нам придется много работать", - сказал Угулава. Угулава выразил уверенность, что объединение усилий третьего, четвертого и пятого президентов Грузии - Михаила Саакашвили (2004-2013), Георгия Маргвелашвили (2013-2018) и Саломе Зурабишвили (2018- ), пошло бы на пользу оппозиции. "Если вы мне говорите, говорите этим партиям, и правильно им говорите, что они должны отложить в сторону различия, то пример этого должна показать она (Зурабишвили – ред.)", - подчеркнул Угулава. Когда пройдут выборы президента Грузии?>>Зурабишвили с начала 2023 года открыто конфликтует правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия", благодаря которой стала президентом Грузии.Зурабишвили обвиняет "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного курса в пользу России и поддерживает ту часть оппозиции, которая состоит в основном из представителей власти времен Саакашвили. После парламентских выборов 26 октября, которые выиграла "Грузинская мечта", Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации. Сотрудничать с прокуратурой и предоставлять доказательства президент отказалась, заявив, что все уже есть в открытом доступе. Страсти вокруг Саакашвили Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Оппозиция затеяла борьбу за отказ от мест в парламенте Грузии раньше времени>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе в феврале 2023 года подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Грузия хочет в ЕС, а не неоколониального положения – депутат>>В конце мая 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , гиги угулава, еспч, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия