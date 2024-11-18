https://sputnik-georgia.ru/20241118/dorogi-v-tsentre-tbilisi-perekryty---oppozitsiya-reshila-prodlit-aktsiyu-protesta-290970949.html

Дороги в центре Тбилиси перекрыты - оппозиция решила продлить акцию протеста

Дороги в центре Тбилиси перекрыты - оппозиция решила продлить акцию протеста

Sputnik Грузия

Это решение оппозиционные объединения "Единство - Национальное движение" и "Коалиция за перемены" озвучили после брифинга президента 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T23:39+0400

2024-11-18T23:39+0400

2024-11-19T01:10+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Отказывающаяся признавать результаты парламентских выборов оппозиция решила продлить беспрерывную 24-часовую акцию протеста - одна из ключевых транспортных развилок в центре Тбилиси перекрыта с вечера воскресенья. Это решение организаторы акции - оппозиционные объединения "Единство - Национальное движение" и "Коалиция за перемены" - озвучили после брифинга президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая уже давно конфликтует с правящей партией "Грузинская мечта" и поддерживает оппозицию. Накануне его соратник, сооснователь партии "Ахали" Ника Гварамия извинился перед горожанами за доставляемые перекрытием дорог неудобства и добавил, что оппозиция таким образом "целенаправленно, планомерно, мирно" займет всю страну. На пересечении улиц Варазисцеви, Меликишвили, Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе уже вторые сутки расставлены палатки и скамейки, которые собрали с прилегающей территории. Участникам акции раздают еду, горячие напитки и пледы, чтобы они не расходились ночью. В понедельник были отменены занятия во всех корпусах Тбилисского государственного университета, которые расположены на проспекте Чавчавадзе. Главной корпус вообще находится в самой гуще событий - на углу улицы Варазисцеви и проспекта Чавчавадзе.Новая инициативаВ понедельник днем президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с оппозицией, а вечером созвала журналистов и озвучила свое видение дальнейшего развития событий в стране. Во-первых, по ее словам, должны состояться новые парламентские выборы, так как выборы 26 октября были сфальсифицированы. А до тех пор, все должно остаться как есть - тот же парламент, то же правительство и она в качестве президента. Ввиду того, что ЦИК уже подвел итоги парламентских выборов, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" сохранила за собой власть, назначена дата первого заседания нового парламента - 25 ноября. Кроме того, предположительно, в начале января состоятся очередные президентские выборы. "Мы продолжаем (действовать - ред.) с нынешним парламентом, правительством и пусть даже президентом в тем, чтобы этот переходный период до новых выборов был максимально стабильным, поэтому мы никого не задерживаем, никого не скидываем. Нет никакого преследования", - заявила Зарабишвили.Она отметила важность проведения международного расследования по выборам. Это, по словам президента, необходимо для выявления произошедших на выборах 26 октября системных погрешностей, чтобы они не были допущены во время новых выборов. Также Зурабишвили заявила о необходимости укомплектования новой избирательной администрации при международной поддержке и внесения изменений в Избирательный кодекс согласно рекомендациям БДИПЧ ОБСЕ. ЦИК Грузии обратился к международным организациям за помощью из-за действий оппозиции>>Кроме того, необходимо создать специальный суд по рассмотрению исков по выборам. И желательно, чтобы в работу всех новых инстанций были включены иностранные партнеры, заявила президент Грузии. Еще одна инициатива президента - внесение иска в Конституционный суд Грузии. Зурабишвили намерена добиваться признания факта нарушения на парламентских выборах двух конституционных принципов - всеобщего и тайного голосования. Президент весь предвыборный период требовала открытия избирательных участков в том числе за пределами дипмиссий Грузии за рубежом. Уже после выборов она заявила, что результаты голосования подтвердили ее слова о том, что власти не устраивала активность диаспоры, - выборы на зарубежных участках выиграла оппозиция.Выборы 2024Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение"; "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Оппозиционеры отказываются работать в этом парламенте. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление.При этом, по их словам, на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация.Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии>>Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей.Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее.Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам.Оппозиция все же войдет в парламент – премьер Грузии>>Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены.К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии.Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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