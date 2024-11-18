https://sputnik-georgia.ru/20241118/tsik-gruzii-obratilsya-k-mezhdunarodnym-organizatsiyam-za-pomoschyu-iz-za-deystviy-oppozitsii-290967721.html

ЦИК Грузии обратился к международным организациям за помощью из-за действий оппозиции

ЦИК Грузии обратился к международным организациям за помощью из-за действий оппозиции

Sputnik Грузия

На итоговом заседании ЦИК оппозиционер плеснул Каландаришвили в лицо черную краску, а вечером у его дома прошла шумная акция протеста 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T19:41+0400

2024-11-18T19:41+0400

2024-11-18T19:41+0400

политика

грузия

новости

парламентские выборы в грузии 2024

грузинская мечта - демократическая грузия

цик грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/0f/290917394_0:56:1066:656_1920x0_80_0_0_7281d03ecbe4961fb194f6259d30325f.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Центризбирком Грузии призвал международные организации и дипломатический корпус оценить кампанию оппозиции по дискредитации и буллингу главы ЦИК Георгия Каландаришвили. Прошедшая в парламент оппозиция отказывается признавать победу на парламентских выборах правящей партии "Грузинская мечта". На итоговом заседании ЦИК 16 ноября оппозиционер плеснул Каландаришвили в лицо черную краску, а вечером оппозиционные активисты устроили шумную акцию протеста у его дома. По его словам, учитывая практику прошлых лет эти персональные нападки и в этот раз являются лишь подтверждением отсутствия у авторов этой кампании аргументов, доказывающих фальсификацию выборов. "Общество хорошо знает, что избирательная администрация сама была инициатором, чтобы по всем обвинениям была установлена истина и именно поэтому мы обратились в прокуратуру с целью начала расследования", - сказал Шарабидзе. Заинтересованные стороны, по его словам, не имея на руках доказательств, пытаются персональными нападками, дискредитирующей кампанией и оскорбительными действиями создать желаемые восприятия в обществе. Шарабидзе подчеркнул, что все это происходит, несмотря на то, что международные наблюдательные организации в своих предварительных отчетах и оценках положительно оценили деятельность избирательной администрации и администрирование ею выборов. Премьер Грузии сравнил оппозицию с революционером-большевиком>>"Исходя из этого выражаем надежду, что международные партнеры не оставят случившееся без внимания, отразят свою позицию по этому поводу в итоговых отчетах и не допустят попытки создания такого стандарта вмешательства в деятельность независимых избирательных администраторов, какой мы сейчас видим в Грузии", - заявил Шарабидзе. В противном случае вовлеченные стороны могут воспринять это как допустимое действие, что негативно отразится на независимости и функционировании избирательных комиссий не только в Грузии, но и в мире. "Именно исходя из всего вышесказанного призываем международные организации и дипломатический корпус оценить случившийся факт и открыто заявить, насколько это садится в международные, европейские стандарты выражения протеста", - сказал Шарабидзе. При этом он поблагодарил зарубежных коллег, представителей избирательных администраций других стран за поддержку и солидарность. Когда соберется парламент Грузии нового созыва – премьер назвал дату>>"Их поддержка важна для защиты независимости избирательных администраторов и для обеспечения безопасной и здоровой избирательной среды в Грузии и за ее пределами", - заявил Шарабидзе. В завершение он отметил, что Центризбирком твердо придерживается своей миссии защищать демократические принципы, прозрачность и подотчетность, несмотря на вызовы в плане дезинформации и давления. Выборы 2024Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение"; "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Оппозиционеры отказываются работать в этом парламенте. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление.При этом, по их словам, на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация.Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии>>Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей.Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее.Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам.Оппозиция все же войдет в парламент – премьер Грузии>>Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены.К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии.Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия, цик грузии