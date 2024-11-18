https://sputnik-georgia.ru/20241118/v-gruzii-uzhe-est-narodnoe-pravitelstvo-i-narodnyy-parlament-ey-ne-nuzhen--kaladze-290969484.html

В Грузии уже есть "народное правительство" и "народный парламент" ей не нужен – Каладзе

В Грузии уже есть "народное правительство" и "народный парламент" ей не нужен – Каладзе

Sputnik Грузия

Лидер оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" предложил президенту идею формирования "Народного парламента" 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T21:41+0400

2024-11-18T21:41+0400

2024-11-18T22:50+0400

парламентские выборы

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грузия

каха каладзе

саломе зурабишвили

мамука хазарадзе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" уже выбрана большинством населения Грузии в качестве "народного правительства" и она защищает интересы страны, заявил генсек "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит встречи с лидерами оппозиционных партий, не признающих результаты прошедших 26 октября выборов, во Дворце Орбелиани. Как заявил после встречи один из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе, президенту была предложена идея формирования "народного парламента".По его словам, "Грузинская мечта" – это команда, которая поддерживает мир, спокойствие, экономическое развитие страны. "Какое бы нападение, какие бы оскорбительные заявления ни звучали, какие бы угрозы ни были, мы всегда защитим нашу страну, защитим национальные интересы и население нашей страны", – сказал Каладзе. Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов >>Комментируя идею оппозиции по созданию "народного парламента" во главе с Зурабишвили, Каладзе отметил, что не видит в этом никаких проблем. "Если там и премьером будет Саломе Зурабишвили, какое это имеет значение, в чем проблема? Пусть будут оба вместе. Даже если все 150 депутатов будут Саломе Зурабишвили, проблем нет", – отметил Каладзе. Выборы глазами оппозиции Все преодолевшие барьер оппозиционные партии заявили о тотальной фальсификации выборов. Некоторые лидеры оппозиции вместе с протестующими провели ночь в палатках возле первого корпуса Тбилисского госуниверситета. Участники акции протеста перекрыли проспект Чавчавадзе палатками и микроавтобусами, из-за чего район Ваке до сих пор парализован. Оппозиция утверждает, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей. Глава парламента: идет фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов в Грузии>>Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее. Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей и отдельные избиратели голосовали по чужим документам. Президент США "глубоко встревожен" событиями в Грузии>>Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены. К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии. Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, каха каладзе, саломе зурабишвили , мамука хазарадзе, парламентские выборы в грузии 2024