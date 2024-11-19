https://sputnik-georgia.ru/20241119/gruzinskiy-deputat-obvinil-pravitelstvo-litvy-v-dvoynykh-standartakh-291007409.html

Грузинский депутат обвинил правительство Литвы в двойных стандартах

Грузинский депутат обвинил правительство Литвы в двойных стандартах

Sputnik Грузия

Литва является одним из самых активных критиков властей Грузии в Евросоюзе 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T23:26+0400

2024-11-19T23:26+0400

2024-11-19T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Правительство Литвы оказывало давление на Грузию, чтобы она ввела антироссийские санкции, тогда как сама Литва продала России больше вина, написал глава парламентского комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе в соцсети X. Литва является одним из самых активных критиков властей Грузии в Евросоюзе. Более того, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и вице-спикер парламента Жигимантас Павиленис выступали на акциях протеста в Тбилиси. В подтверждение своим словам он опубликовал данные Американской ассоциации винных экономистов (AAWE), согласно которым в прошлом году Литва экспортировала в Россию вино на сумму 211,4 миллиона долларов, а Грузия – на 168,3 миллиона долларов. Главной причиной конфронтации некоторых европейских политиков с властями Грузии глава парламента страны Шалва Папуашвили назвал отказ грузинской стороны вводить санкции против России. По его словам, эти европейские политики на встречах в кабинетах требовали введения санкций, а публично об этом умалчивали. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Депутат: заявление вице-премьера Польши о Зеленском подтвердило давление на Грузию>>До сих пор ни одно из обвинений со стороны оппозиции или зарубежных акторов о том, что власти Грузии помогают России в обходе санкций, не подтвердилось, подчеркивают в правящей партии "Грузинская мечта".Разлад между Грузией и ЗападомЗапад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии.Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Кобахидзе: непонятно, как Шольц со своими проблемами нашел время для Грузии>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны.Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью".А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, литва, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, евросоюз, грузия - евросоюз