https://sputnik-georgia.ru/20241119/es-otpravit-v-gruziyu-tekhnicheskuyu-missiyu-dlya-izucheniya-narusheniy-na-vyborakh-290971810.html

ЕС отправит в Грузию техническую миссию для изучения нарушений на выборах

ЕС отправит в Грузию техническую миссию для изучения нарушений на выборах

Sputnik Грузия

Это заявление Боррель сделал после заседания глав МИД стран Евросоюза, на которой обсуждался вопрос Грузии 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T01:13+0400

2024-11-19T01:13+0400

2024-11-19T01:13+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Евросоюз отправит в Грузию техническую миссию для изучения нарушений на парламентских выборах - результаты выборов вызвали большую обеспокоенность в Европе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Это заявление Боррель сделал после заседания глав МИД стран Евросоюза, на которой обсуждались прошедшие 26 октября парламентские выборы в Грузии и последующие события. Ранее грузинская оппозиция обратилась с письмом к Боррелю и остальным участникам заседания и призвала к строгости в отношении властей Грузии. По его словам, Евросоюз привлечет в делу лидера избирательной делегации БДИПЧ ОБСЕ, чтобы он объяснил, что происходит. Он отметил, что демократические стремления грузинского народа должны быть удовлетворены и на все обстоятельства должен быть пролит свет. Премьер Грузии сравнил оппозицию с революционером-большевиком>>"Лидеры "Грузинской мечты" отдалили страну от Евросоюза. Они противостоят стремлениям грузинского народа, чтобы страна была на пути в Евросоюз. Мы все хотим одного, чтобы Грузия вернулась на европейский путь, и для этого нужны усилия", - сказал Боррель. О том, что власти Грузии изменили прозападный внешнеполитический курс страны уже многие годы говорят ведущие оппозиционные силы, а теперь еще и президент Грузии Саломе Зурабишвили. После парламентских выборов все они заявили, что произошла тотальная фальсификация и потребовали проведения новых выборов.Прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются работать в новоизбранном законодательном органе. Они митингуют на улице и периодически проводят встречи с Зурабишвили, которая, в свою очередь, как она сама заявляет, систематически находится на связи с западными политиками. Сравнение Грузии с Молдовой оскорбительно – Кобахидзе ответил Боррелю>>На брифинге в понедельник Зурабишвили заявила, что во вторник подаст иск в Конституционный суд Грузии, чтобы доказать нарушение на парламентских выборах двух конституционных принципов - всеобщего и тайного голосования.Между тем, на 25 ноября назначено первое заседание новоизбранного парламента. Выборы 2024Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение"; "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Оппозиционеры отказываются работать в этом парламенте. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление.При этом, по их словам, на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация.Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии>>Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей.Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее.Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам.Дороги в центре Тбилиси перекрыты - оппозиция решила продлить акцию протеста>>Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены.К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии.Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, жозеп боррель, саломе зурабишвили , обсе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024