https://sputnik-georgia.ru/20241120/edinym-s-russkimi-otechestvom-ne-styditsya-a-gorditsya--291016414.html

Единым с русскими отечеством не стыдиться, а гордиться!

Единым с русскими отечеством не стыдиться, а гордиться!

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik, гендиректор и главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно... 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T12:11+0400

2024-11-20T12:11+0400

2024-11-20T12:11+0400

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Несмотря на перелом по всему фронту и перемолотое в металлолом тяжёлое вооружение стран НАТО, война в России и на Украине не завершается, каждый день рискуя перейти на территорию Евросоюза.На Западе, как видно, решили взять реванш за поражение гитлеровской Германии в 1945-ом и открытый в 1944-ом через не хочу Второй фронт. И только соотечественники России понимают, что цель боевых действий – не столько уничтожение живой силы противника, а освобождение Украины от нацистов славянского происхождения. Это – потомки бандеровцев и полицаев, воевавших на стороне фашистов против СССР, который "почему-то" ликвидировали через 45 лет после Великой Победы в 1945 году. Вслед за СССР исчезли единое русскоязычное информационное пространство и единая система традиционных ценностей, феномен дружбы советских народов и единая, апробированная десятилетиями система среднего и высшего образования. Молодые поколения в большинстве бывших республик Советского Союза по сей день отравляют учебниками истории, в которых всё сфальсифицировано до противоположности, а написать новые никто не собирается. Как результат - перманентные евроатлантические телодвижения правящих элит некоторых постсоветских республик, иногда – понарошку, с целью шантажа России, чтобы набить себе цену и получить бонусы за "возвращение в родную семью братские народов". В результате борьба советского народа против фашизма, Великая Победа, добытая Единством, в частности – Битва за Кавказ и освобождение Украины, сегодня надёжно "заархивированы". В обществе целенаправленно сформировали стереотип, в соответствии с которым это выглядит чем-то виртуальным и давним, не всамделишним, некой компьютерной игрой в войнушку, а наши легендарные ветераны, которых в живых – по пальцам пересчитать, выставлены чуть ли не в экспонатами исторического музея, вместо того, чтобы потомки сегодня ловили каждое их слово... Вопрос успешно переведён в другую ментальную плоскость - например, в Грузии большинство молодежи смотрит на ветеранов уже не с восхищением, а с сожалением – мол, наши наивные дедули – бабули заблуждались и в результате оказались обманутыми советской коммунистической пропагандистской машиной, проливали кровь в чужой войне, за чужие интересы. После интервью Иванишвили даже коллективный Запад сбавил "обороты">>Вот так воспитывают у нас молодежь, которой внушили, что в Ираке и Афганистан грузинские солдаты проливают кровь за Грузию! И только относительно недавно, после того, как американцы бежали оттуда – только пятки блестели, грузинские контингенты тихо вернули на родину и не вспоминают об этих компаниях ни словом, как будто не было десятков погибших и сотен раненных грузинских солдат и офицеров! Вопрос, конечно, сенситивный и нынешняя власть Грузии предпочитают про это не вспоминать, а лишь откупаться льготами и квартирами, пусть эти льготы - мизерные по сравнению с Россией, странами ЕС и США. Это - естественно, когда политика государства строится на отрицании своего прошлого, которым, оказывается, пристало не гордиться, а стыдиться! Каждый день соотечественники России испытывают в Грузии и некоторых других постсоветских странах психологический прессинг, что гораздо больнее, чем "рутинное" нарушение их юридических прав. Тоже самое происходит с историей Грузии, которая с каждой новой властью пишется с "чистого листа" в угоду политической конъюнктуре. По сей день в Грузии власть не силах преодолеть порочный стереотип – "Россия – это плохо", и соревнуется с оппозицией, обличая - кто больше из них плохой – "прорусский, оккупант и совок"! Даже сегодня, когда грузинская власть имеет со стороны России лишь поддержку, а со стороны Запада – только критику, мало кто в Грузии рискнёт опровергать внедрённый местными агентами западного влияния стандарт – "СССР - тюрьма народов", "Сталин – кровавый палач", "Россия - исторический поработитель Грузии", под покровительством которой последняя, как видно, лишь "по недоразумению" жила вместе веками… Трамп признал, что гитлеровскую Германию победила Россия>>В новейшей истории "независимой" Грузии (то есть, попавшей к Западу в зависимость после ликвидации СССР) не было построено ни одного памятника героям ВОВ, зато старые пришли в упадок или были разрушены, к примеру – взорван величественный Мемориал в Кутаиси, снесены все памятники Верховному Главнокомандующему Сталину, в том числе – в его родном Гори, а единственный уникальный Мемориал Неизвестному солдату в Парке Победы в Тбилиси, где собирались ветераны в День Победы раз в год, превращён муниципальной властью в безликий парк Ваке, где на случайно погиб ребёнок, как и во время взрыва Мемориала в Кутаиси. Параллельно продолжается русофобия и антироссийская риторика с одной разницей: если Саакашвили прямо призывал и даже сегодня, высунув нос в зарешёченное окно, призывает к войне с Россией до победного конца всеми методами (партизанскими, идеологическими, диверсионными, террористическими), то действующая власть "Грузинской мечты" относятся к России как к медведю, с которым надо быть начеку и периодически показывать "палку". Грузинский МИД демонстрирует полное отсутствие навыков дипломатии и во время единственного официального совместного формата в Женеве каждый раз устраивает демарши - слово в слово зачитывает размноженный на ксероксе в 2008 году ультиматум и удаляется из зала, тем самым, неукоснительно продолжает традиции министра иностранных дел режима Саакашвили – нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили. Музей оккупации в Грузии как был, так и есть, более того – президент Зурабишвили 8 августа нынешнего года торжественно открыла новый – "Музей войны". В силе – законы, ставящие соотечественников России вне закона, это Акт патриота, Закон о борьбе с фашистской и приравненной к ней советской символикой, Закон об оккупации, по которому советские и партийные работники и офицеры спецслужб и Советской Армии объявлены людьми второго сорта и ограничены в правах. И никто отменять эти законы, похоже, не собирается, как и 78-ю статью Конституции о всенепременном стремлении Грузии в НАТО и ЕС. А на проспекте Руставели тбилиссцы и гости столицы наблюдают обезглавленные шпили на башнях здания Академии наук Грузии, с которых сняли звёзды в обрамлении пшеничных колосьев, а ведь это – исторический памятник, вошедший в мировые каталоги архитектурный шедевр, сочетающий классику, советский модерн и грузинский национальный орнамент. Путин отвесил оплеуху Западу, сняв последние визовые ограничения для граждан Грузии>>Цели западных "ястребов", которых нынешнее грузинское руководство объединило под ёмким определением "Глобальная партия войны" - разорвать связь между братскими народами бывшего СССР, разорвать преемственность поколений (на Западе этой преемственности вообще нет), натравив сыновей на отцов, рассорить между собой соотечественников Российской Федерации из бывших советских республик. ЕДИНЫМ С РОССИЕЙ ОТЕЧЕСТВОМ НЕГОЖЕ СТЫДИТЬСЯ, ПРИСТАЛО ГОРДИТЬСЯ! А когда ты не чувствуешь, не хочешь чувствовать себя сыном, внуком, правнуком героев, не признаёшь их героизм и считаешь заблуждавшимися, ты теряешь причастность к истории, значит у тебя нет корней, ты – "одуванчик" без традиций, потомок заблуждавшихся, и с тобой можно делать всё, что угодно - достаточно лишь дунуть, как на одуванчик! Переживающие сегодня глубокий кризис страны Запада совершили роковую ошибку - в 21 веке защитили фашизм в самом центре Восточной Европы, и теперь лихорадочно "цепляются за кусты", чтобы не сорваться в пропасть вслед за Украиной. До этого в послевоенной Европе не было прецедента героизации преступников Второй мировой войны, как на Украине объявили Бендеру и Шушкевича. Фашизм был признан вечным пятном в истории немцев и был порицаем, но ревизия итогов Второй мировой войны, объединение ГДР и ФРГ дало шанс смыть это пятно и возродить фашизм. Было ещё терпимо, когда неолибералы защищали сексуальные и религиозные меньшинства, коварно увязав эту тематику с защитой нацменьшинств и демократией, но сейчас они замахнулись на память миллионов, на память жертв Холокоста, Освенцима, на память миллионов героев, погибших в боях, они сносят памятники нашим Героям, поэтому тут им прощения просто не будет. История Тбилиси начинается с района серных бань - Майдана ("моэдани" груз. площадь), где на одной пяди земли веками дружно уживаются мечеть, костёл, православный храм, армянская григорианская церковь и синагога. Именно здесь упал в горячие серные источники и сварился подстреленный царём Вахтангом Горгасали тетерев, о чём обязательно рассказывают туристам гиды. Поэтому другого майдана, к примеру - Евромайдана, как в Киеве, в Грузии не будет, именно за это проголосовали 1 миллион 170 тысяч грузинских избирателей на парламентских выборах 26 октября. А отвратительный фашистский перформанс, который мы сегодня наблюдаем в центре Тбилиси, носит шутовской русофобский характер, а не традиционно глубокий, как на Украине, потому что в Грузии нет бандеровских традиций. Но не будем забывать, что маленькая Грузия с двумя миллионами жителей - не огромная Украина, соответственно, пропасть, куда Грузия может сорваться после неудачного европейского па, будет не менее глубокой, чем та, в которую уже летит Украина. Итак, опять продолжается бой и Грузия в этом бою должна быть вместе с Россией, которая опять первая и единственная поднялась на борьбу с западным фашизмом! Вот почему я просил, чтобы в Москве, на строящемся памятнике на Поклонной горе в честь героев из Грузии, увенчанном известной композицией с Егоровым и Кантария, было написать не "В борьбе с фашизмом мы были вместе", а "В борьбе против фашизма мы были и будем вместе!". Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, россия, в мире, украина, германия, тбилиси, арно хидирбегишвили, саломе зурабишвили , вахтанг горгасали, нато, сша