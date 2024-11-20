https://sputnik-georgia.ru/20241120/mvd-gruzii-oproverglo-informatsiyu-o-nakhozhdenii-spetsnaza-v-tgu-vo-vremya-aktsii-protesta-291017533.html

МВД Грузии опровергло информацию о нахождении спецназа в ТГУ во время акции протеста

МВД Грузии опровергло информацию о нахождении спецназа в ТГУ во время акции протеста

Sputnik Грузия

Студенты ТГУ требуют отставки ректора, так как в СМИ появилась информация о нахождении в здании вуза спецштаба МВД во время митинга оппозиции 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T13:31+0400

2024-11-20T13:31+0400

2024-11-20T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии опровергло распространенную информацию о том, что во время акции протеста 18-19 ноября на проспекте Меликишвили в центре столицы в здании Тбилисского госуниверситета находился специальный штаб МВД, и были мобилизованы сотрудники департамента по особым поручениям. Территория близ первого корпуса ТГУ стала очагом проведения акции оппозиции, которая отказывается признавать результаты парламентских выборов. Во вторник на рассвете полиция приступила к разгону, когда на проезжей части, заставленной палатками и забаррикадированной микроавтобусами, мешками с песком, мусорными баками и другими предметами, существенно сократилось количество митингующих.Как пояснили в ведомстве, сотрудники криминальной полиции МВД вошли во двор Тбилисского университета после того, как протестующие устроили несколько поджогов возле центрального входа во двор. "Следует отметить, что двор и пантеон Тбилисского государственного университета не являются закрытыми пространствами и войти туда может любой, в том числе и участники акции, которые свободно пользуются университетским двором во время акций", – говорится в заявлении. Между тем, после того, как утром 19 ноября распространилась информация о входе спецназа во двор первого корпуса ТГУ, студенты потребовали отставки ректора Джабы Самушия.Накануне ночью части студентов удалось проникнуть в первый корпус Тбилисского государственного университета. Они заявляют, что не собираются расходиться и покидать здание до тех пор, пока не будет выполнено их требование об отставке ректора. При этом телеканал "Имеди" запросил записи с камер видеонаблюдения ТГУ, на которых видно, что спецназ не входил во двор вуза. По информации телеканала, непрерывные кадры подтверждают, что полиция появилась там только после того, как протестующие разожгли костер у главного входа в ТГУ. Они охраняли университетский двор и не участвовали в расчистке проезжей части от протестующих. Акция оппозиции в центре Тбилиси приостановлена – движение автомобилей восстановлено>>Параллельно протесту части студентов внутри ТГУ, акция протеста оппозиции с требованием назначения новых выборов 19 ноября продолжалась на улице возле первого корпуса университета. Протестующие снова установили палатки и собрались провести там ночь. Полиция, как и днем ранее, на рассвете начала вытеснять митингующих с проспекта Чавчавадзе. Однако перед этим МВД сделало заявление и призвало участников акции покинуть территорию в течение 15 минут. Затем полиция "живой цепью" вытеснила участников акции на проспект Меликишвили. Как заявил один из лидеров "Коалиции за перемены" Зура Джапаридзе, который призвал митингующих разойтись по домам, оппозиция в ближайшее время спланирует дальнейшие шаги и представит обществу план действий. После того, как участники акции разошлись, движение автомобилей на проспекте Меликишвили было восстановлено, а коммунальные службы очистили территорию.Кто и зачем протестуетОрганизаторы акции – оппозиционные объединения "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены", лидерами которых являются представители власти периода Михаила Саакашвили.На акциях в качестве рядовых участников присутствуют представители остальных оппозиционных сил, которые также прошли в парламент, – коалиции "Сильная Грузия" и партии "За Грузию".Символом акции оппозиционеры сделали черный круг на белом фоне. Это отсылка к бюллетеням на парламентских выборах 26 октября, на обратной стороне которых оставался след от маркера.Оппозиция и неправительственные организации пытались добиться через суды первой и второй инстанций признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования на 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Аргументы оппозиции и НПО оказались неубедительными ни для Центральной избирательной комиссии, ни для судов, за исключением одного – районного суда Тетрицкаро, решение которого позже упразднил Тбилисский апелляционный суд.По словам истцов, то, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией, является нарушением принципа тайного голосования.Для судов весомее оказались аргументы ЦИК, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Бюллетень нужно было положить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая этой папкой, поместить в аппарат для подсчета голосов.Президент Грузии подала иск в Конституционный суд о нарушениях на выборах>>Во вторник днем президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, подала иск в Конституционный суд с требованием признания нарушения на парламентских выборах принципов всеобщего и тайного голосования.Кроме того, иск с требованием признания парламентских выборов неконституционными в суд подали и 30 депутатов парламента.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, тбилисский государственный университет , джаба самушия, тбилиси