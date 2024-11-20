https://sputnik-georgia.ru/20241120/politsiya-vytesnila-mitinguyuschikh-s-prospekta-chavchavadze-v-tbilisi-291010290.html

Полиция вытеснила митингующих с проспекта Чавчавадзе в Тбилиси

Полиция вытеснила митингующих с проспекта Чавчавадзе в Тбилиси

Sputnik Грузия

Это уже второй случай вытеснения участников акции протеста с территории на пересечении улиц Варазисхеви и Кекелидзе и проспектов Меликишвили и Чавчавадзе 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T06:50+0400

2024-11-20T06:50+0400

2024-11-20T06:54+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

тбилисский апелляционный суд

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Полиция вытеснила митингующих с требованием проведения новых парламентских выборов с территории перед первым корпусом Тбилисского госуниверситета на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси. Это уже второй случай вытеснения участников акции протеста с территории на пересечении улиц Варазисхеви и Кекелидзе и проспектов Меликишвили и Чавчавадзе. Первый раз это произошло 19 ноября, так же до рассвета. Митингующие переместились на проспект Меликишвили, а к вечеру, когда их стало больше, вернулись на прежнее место. Свое требование освободить проезжую часть полицейские и на этот раз объяснили тем, что, по закону, перекрывать дорогу можно только в том случае, если это вынужденная мера из-за большого количества собравшихся. Прежде чем начать вытеснять митингующих с проспекта Чавчавадзе, МВД сделало заявление и призвало участников акции покинуть территорию в течение 15 минут. В настоящее время акция продолжается около Большого концертного зала (Филармония) на проспекте Меликишвили. Представители омбудсмена Грузии навестили задержанных в ходе разгона акции>>Оппозиция отказывается признавать победу на парламентских выборах 26 октября правящей партии "Грузинская мечта". По их словам, выборы были тотально сфальсифицированы. Кто и зачем протестуетОрганизаторы акции – оппозиционные объединения "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены", лидерами которых являются представители власти периода Михаила Саакашвили.На акциях в качестве рядовых участников присутствуют представители остальных оппозиционных сил, которые также прошли в парламент, – коалиции "Сильная Грузия" и партии "За Грузию".Символом акции оппозиционеры сделали черный круг на белом фоне. Это отсылка к бюллетеням на парламентских выборах 26 октября, на обратной стороне которых оставался след от маркера.Оппозиция и неправительственные организации пытались добиться через суды первой и второй инстанций признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования на 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Аргументы оппозиции и НПО оказались неубедительными ни для Центральной избирательной комиссии, ни для судов, за исключением одного – районного суда Тетрицкаро, решение которого позже упразднил Тбилисский апелляционный суд.По словам истцов, то, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией, является нарушением принципа тайного голосования.Для судов весомее оказались аргументы ЦИК, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Бюллетень нужно было положить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая этой папкой, поместить в аппарат для подсчета голосов.Президент Грузии подала иск в Конституционный суд о нарушениях на выборах>>Во вторник днем президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, внесла иск в Конституционный суд с требованием признания нарушения на парламентских выборах принципов всеобщего и тайного голосования.Кроме того иск с требованием признания парламентских выборов неконституционными в суд внесли 30 депутатов парламента.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение"; "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , тбилисский апелляционный суд, парламентские выборы в грузии 2024