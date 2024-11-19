https://sputnik-georgia.ru/20241119/predstaviteli-ombudsmena-gruzii-navestili-zaderzhannykh-v-khode-razgona-aktsii-291007050.html

Представители омбудсмена Грузии навестили задержанных в ходе разгона акции

Представители омбудсмена Грузии навестили задержанных в ходе разгона акции

Sputnik Грузия

Полиция приступила к разгону около 07:00, когда у первого корпуса Тбилисского госуниверситета существенно сократилось количество митингующих 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T22:27+0400

2024-11-19T22:27+0400

2024-11-19T22:35+0400

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тбилисский государственный университет

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Уполномоченные Народного защитника Грузии навестили в изоляторах 14 задержанных, а в клинике – двоих пострадавших во вторник утром в центре Тбилиси во время разгона акции против результатов парламентских выборов, говорится в сообщении на сайте аппарата омбудсмена. Полицейские силы приступили к разгону около 07:00 вторника, когда на проезжей части у первого корпуса Тбилисского госуниверситета, заставленной палатками и забаррикадированной микроавтобусами, мешками с песком, мусорными баками и другими предметами, существенно сократилось количество митингующих. В связи с этим омбудсмен призвал Специальную следственную службу незамедлительно начать расследование и установить всех ответственных за случившееся лиц. При этом аппарат омбудсмена передал следственному органу распространившуюся публично информацию и видеозаписи, на которых видно возможное превышение полицией силы и препятствование работе журналистов. "Аппарат Народного защитника будет вести мониторинг за ходом расследования с целью оценки эффективности реагирования на факты нарушения прав человека", - сказано в сообщении. Оппозиция вернула себе прежнее место протеста в Тбилиси - события после разгона>>Разгон начался после того, как участники акции протеста отказались освобождать проезжую часть на пересечении улиц Варазисхеви и Кекелидзе и проспектов Меликишвили и Чавчавадзе, которая была заблокирована с вечера 17 ноября. Некоторые активисты в знак протеста подожгли палатки.Свое требование полицейские объяснили тем, что, по закону, перекрывать дорогу можно только в том случае, если это вынужденная мера из-за большого количества собравшихся. Митингующих вскоре вытеснили в сторону проспекта Меликишвили, но расходиться они не стали. Лидеры оппозиции заявили, что полиция жестоко расправилась с мирными митингующими, а в правящей партии "Грузинская мечта" сказали, что полиция действовала логично и в рамках закона.Полиция действовала логично – депутат о разгоне акции в Тбилиси>>К вечеру количество митингующих начало увеличиваться. Около 20:00 оппозиция, представители гражданских движений и сторонники вновь двинулись в сторону своего прежнего места протеста – к первому корпусу Тбилисского государственного университета, а полиция не стала им мешать.На место вновь принесли палатки.Кто и зачем протестуетОрганизаторы акции – оппозиционные объединения "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", лидерами которых являются представители власти периода Михаила Саакашвили.На акциях в качестве рядовых участников присутствуют представители остальных оппозиционных сил, которые также прошли в парламент, – коалиции "Сильная Грузия" и партии "За Грузию".Символом акции оппозиционеры сделали черный круг на белом фоне. Это отсылка к бюллетеням на парламентских выборах 26 октября, на обратной стороне которых оставался след от маркера.Оппозиция и неправительственные организации пытались добиться через суды первой и второй инстанций признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования на 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Аргументы оппозиции и НПО оказались неубедительными ни для Центральной избирательной комиссии, ни для судов, за исключением одного – районного суда Тетрицкаро, решение которого позже упразднил Тбилисский апелляционный суд.По словам истцов, то, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией, является нарушением принципа тайного голосования.Для судов весомее оказались аргументы ЦИК, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Бюллетень нужно было положить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая этой папкой, поместить в аппарат для подсчета голосов.Президент Грузии подала иск в Конституционный суд о нарушениях на выборах>>Во вторник днем президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, внесла иск в Конституционный суд с требованием признания нарушения на парламентских выборах принципов всеобщего и тайного голосования.Кроме того иск с требованием признания парламентских выборов неконституционными в суд внесли 30 депутатов парламента. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, специальная следственная служба, тбилисский государственный университет , парламентские выборы в грузии 2024