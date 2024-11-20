https://sputnik-georgia.ru/20241120/pritesnenie-zhurnalistov-na-mitinge-oppozitsii-v-tbilisi---nachalos-rassledovanie-291026389.html

Притеснение журналистов на митинге оппозиции в Тбилиси – началось расследование

Притеснение журналистов на митинге оппозиции в Тбилиси – началось расследование

Sputnik Грузия

Особенно досталось от участников акции протеста журналисту и оператору телекомпании "Имеди" 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T20:47+0400

2024-11-20T20:47+0400

2024-11-20T21:40+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование по факту незаконного воспрепятствования работе журналистов телекомпаний на акции протеста оппозиции, которая проходила в центре Тбилиси трое суток.Митингующие с требованием назначения новых парламентских выборов мешали работать съемочным группам лояльных к властям телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ". Особенно досталось журналисту и оператору "Имеди", которых оскорбляли, закрывали объектив видеокамеры плакатами, флагами либо руками и мешали передвижению. Там же отмечено, что ведомство активно проводит все необходимые следственные действия. Незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов – это уголовно наказуемое преступление, которое карается штрафом, общественно полезными работами от 120 до 140 часов, исправительными работами до двух лет или домашним арестом. Бессрочная акция протеста началась около первого корпуса Тбилисского государственного университета, на пересечении улиц Варазисхеви и Кекелидзе и проспектов Меликишвили и Чавчавадзе, с вечера 17 ноября. Полиция дважды вытесняла митингующих с этой территории, чтобы открыть проезжую часть для машин, – под утро 19 и 20 ноября. 20 ноября количество участников акции протеста настолько сократилось, что организаторы решили временно прекратить акцию и разработать план дальнейших действий. Новый парламент Грузии не сможет приобрести полные полномочия до решения суда – АМЮГ>>Организаторы акции – оппозиционные объединения "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", лидерами которых являются представители власти периода Михаила Саакашвили.На акциях в качестве рядовых участников присутствовали представители остальных оппозиционных сил, которые также прошли в парламент, – коалиции "Сильная Грузия" и партии "За Грузию".Символом акции оппозиционеры сделали черный круг на белом фоне как напоминание о том, что с обратной стороны бюллетеней на выборах оставался след от маркера и тем самым нарушался принцип тайного голосования. Оппозиция и неправительственные организации пытались через суды первой и второй инстанций добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования на 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Аргументы оппозиции и НПО оказались неубедительными ни для Центральной избирательной комиссии, ни для судов, за исключением одного – районного суда Тетрицкаро, решение которого позже упразднил Тбилисский апелляционный суд.По словам истцов, то, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией, является нарушением принципа тайного голосования.Для судов весомее оказались аргументы ЦИК, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Бюллетень нужно было положить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая этой папкой, запустить в аппарат для подсчета голосов.Судами двух инстанций дело не ограничилось. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, как и оппозиция, утверждает, что выборы были тотально сфальсифицированы, обратилась в Конституционный суд. В иске президента говорится, что итоговые протоколы по выборам в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской АР должны быть признаны неконституционными из-за нарушения принципов всеобщего и тайного голосования, что оказало существенное влияние на окончательные результаты.ЦИК изготовил временные удостоверения для новоизбранных депутатов парламента Грузии>>Кроме того, иск с требованием признания парламентских выборов неконституционными в суд внесли 30 депутатов парламента. Грузия выбирала новый парламент 26 октября. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест в парламенте, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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