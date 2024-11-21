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Народ хочет понять, действительно ли нужна Грузия Евросоюзу – Папуашвили

Народ хочет понять, действительно ли нужна Грузия Евросоюзу – Папуашвили

Sputnik Грузия

Как Грузия должна готовиться к вступлению в Евросоюз, так и ЕС должен готовиться к членству Грузии в объединении, отметил глава парламента 21.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Грузинский народ не хочет никакого прогресса или чего-то еще из милости, а хочет понять, действительно ли нужна Грузия Евросоюзу, и рассматривают ли Грузию важной частью объединения, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. По словам главы грузинского законодательного органа, отношения должны быть двусторонними, и Евросоюз также должен предпринять ответные шаги. Как отметил глава парламента, Евросоюз своим девизом провозглашает разнообразие. Глава парламента считает, что как Грузия должна готовиться к вступлению в ЕС, так и ЕС должен готовиться к членству Грузии в объединении. В связи с этим Папуашвили напомнил о визите представителей парламентов восьми стран ЕС в Тбилиси на прошлой неделе, которые, по словам главы грузинского законодательного органа, выступили на акции протеста оппозиции с нарушением Конвенции ООН. "Как мы должны с ними разговаривать о том, что мы равны? Вы можете себе представить, что председатель комитета по иностранным делам приедет и проведет митинг в Берлине или Вильнюсе?" - сказал Папуашвили. Грузинский депутат обвинил правительство Литвы в двойных стандартах>>На прошлой неделе вице-спикеры и главы комитетов по иностранным делам парламентов стран ЕС встретились со всеми, кто обвиняет власти Грузии в фальсификации выборов, – президентом Саломе Зурабишвили, оппозицией и представителями неправительственных организаций, а вечером выступили на акции протеста. Депутат: заявление вице-премьера Польши о Зеленском подтвердило давление на Грузию>>По словам Папуашвили, некоторые политики хотят представить таким образом, что Грузия должна быть благодарной, и хотят снова играть роль "большого брата", с чем, как сказал глава парламента, грузины не смогли смириться даже во время пребывания в Советском Союзе. Папуашвили также напомнил о заявлении европарламентария Раса Юкнявичене о том, что для Грузии дверь Европы закрывается руками тех, кто голосовал за "Грузинскую мечту", но, прежде всего, руками тех, кто манипулировал выборами, не провел их в свободной и справедливой среде. "Когда они позволяют себе такие вещи, напоминаю всем, особенно восточным европейцам, особенно представителям прибалтийских государств, чтобы они вспомнили период СССР… Вспомнили, как грузины тогда вели себя, и так ли легко мирились с тем, чтобы на нас сверху смотрели не то что литовские, латвийские, эстонские политики, но и ревизоры из Москвы", - сказал он. Так что пусть они не думают, что смогут стать ревизорами для грузинского народа, подчеркнул глава грузинского законодательного органа. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны. Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью". А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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