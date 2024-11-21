https://sputnik-georgia.ru/20241121/papuashvili-nazval-glupostyu-utverzhdenie-chto-u-gruzii-poka-ne-budet-novogo-parlamenta-291029538.html
Папуашвили назвал глупостью утверждение, что у Грузии пока не будет нового парламента
Папуашвили назвал глупостью утверждение, что у Грузии пока не будет нового парламента
Sputnik Грузия
Президент Грузии и оппозиционные депутаты подали иски в суд с требованием признания результатов выборов неконституционными 21.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-21T02:09+0400
2024-11-21T02:09+0400
2024-11-21T02:09+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Утверждение о том, что до решения Конституционного суда Грузии по искам президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных депутатов не удастся признать полномочия новоизбранных членов парламента страны, является глупостью, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в эфире телеканала "Имеди".Так он прокомментировал разъяснение, которое неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) дала после того, как Зурабишвили внесла иск в суд. Президент требует признания неконституционными итоговых протоколов по выборам в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской АР.По его словам, даже если Конституционный суд примет конституционные иски к рассмотрению, новый парламент все же приобретет полные полномочия."Это абсурд. Нет ни одной нормы, которая говорит, что обжалование какой-то нормы, регулирующей выборы, и проведение на основе этой нормы выборов тормозит признание полномочий парламента", - заявил Папуашвили. В таком случае, по его словам, оппозиция после каждых парламентских выборов вносила бы иски с требованием признания какой-либо номы Избирательного кодекса неконституционной, и парламент не смог бы утвердить ни бюджет, ни сделать что-то другое."Если суд решит, что конкретная норма противоречила Конституции и это настолько важно, что это оказало влияние на результаты (выборов - ред.), тогда он признает неконституционными и сами выборы и состоятся новые выборы. Поэтому приостановление (признания полномочий депутатов - ред.) не несет никакой нагрузки", - сказал Папуашвили. Позиция АМЮГ"Ассоциации молодых юристов Грузии" детально рассказала, как проходит первое заседание парламента после выборов. После открытия заседания в парламенте создается временная мандатная комиссия, которой председатель ЦИК передает документы, необходимые для признания полномочий новоизбранных членов парламента.Комиссия изучает документы, после чего вносит результаты в проект постановления. Там же должны быть указаны имена и фамилии избранных депутатов."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>По утверждению АМЮГ, временная мандатная комиссия не может внести в проект постановления тех, законность избрания которых оспорена в Конституционном суде или в общем суде, а также законность избрания которых сочла подозрительной временная мандатная комиссия парламента.Учитывая то, что президент Грузии оспаривает законность избрания всех 150 депутатов, временная мандатная комиссия не должна вносить в постановление никого из них, сказано в сообщении на сайте неправительственной организации. Согласно Регламенту, для приобретения парламентом полных полномочий, должны быть признаны полномочия минимум 100 из 150 депутатов. Иск президентаЗурабишвили обратилась в Конституционный суд 19 ноября. В иске говорится, что итоговые протоколы по выборам в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской АР должны быть признаны неконституционными из-за нарушения принципов всеобщего и тайного голосования, что оказало существенное влияние на окончательные результаты выборов.Президент оспаривает конституционность отдельных норм нескольких статей Избирательного кодекса и закона "О выборах в Верховный совет Аджарской автономной республики", постановления и распоряжения ЦИК, а также итоговые протоколы по выборам.В иске говорится, что эти нормы противоречат трем статьям Конституции Грузии: 3 "Демократия", 24 "Избирательное право" и 37 "Парламентские выборы".Первое обвинение - нарушение принципа всеобщего голосованияО том, что власти Грузии целенаправленно создавали сложности для грузинской диаспоры за рубежом, президент начала говорить еще в предвыборный период.Зурабишвили требовала открытия избирательных участков в том числе за пределами дипмиссий Грузии, а ЦИК настаивал на том, что работа участков только в зданиях посольств и консульств - принятая в мире практика.По закону, избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. Всего было открыто 60 участков в 42 странах.Граждане Грузии, которые хотели проголосовать на парламентских выборах за рубежом, но не стояли на консульском учете и не имели регистрации, должны были зарегистрироваться в диппредставительстве или консульстве Грузии, или в специально созданной к предстоящим выборам участковой избирательной комиссии в стране пребывания.Премьер Грузии сравнил оппозицию с революционером-большевиком>>В парламентских выборах приняли участие 2 111 834 избирателя (всего 3 508 294), из них за рубежом проголосовали 34 574 (всего 95 910).По итогам выборов за рубежом, правящая партия "Грузинская мечта" заняла четвертое место, уступив оппозиционным объединениям "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия", а в целом по выборам - одержала победу.Второе обвинение - нарушение принципа тайного голосованияПервой этот вопрос подняла неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии", а позже ее подхватили другие НПО и оппозиция.Свое обвинение они обосновывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования.Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября.Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии>>Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , конституционный суд грузии, парламентские выборы в грузии 2024
политика, новости, грузия, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , конституционный суд грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Папуашвили назвал глупостью утверждение, что у Грузии пока не будет нового парламента
Президент Грузии и оппозиционные депутаты подали иски в суд с требованием признания результатов выборов неконституционными
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Утверждение о том, что до решения Конституционного суда Грузии по искам президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных депутатов не удастся признать полномочия новоизбранных членов парламента страны, является глупостью, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в эфире телеканала "Имеди".
Так он прокомментировал разъяснение, которое неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) дала после того, как Зурабишвили внесла иск в суд. Президент требует признания неконституционными итоговых протоколов по выборам в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской АР.
"Первое заседание парламента состоится 25 ноября... Мы и соберемся, и признаем полномочия. Так что вся эта глупость, которую мы слышим, что якобы внесенные президентом и членами парламента конституционные иски могут остановить или как-то затормозить признание полномочий, - это либо необразованность тех, кто это говорит, либо вредительство", - сказал Папуашвили.
По его словам, даже если Конституционный суд примет конституционные иски к рассмотрению, новый парламент все же приобретет полные полномочия.
"Это абсурд. Нет ни одной нормы, которая говорит, что обжалование какой-то нормы, регулирующей выборы, и проведение на основе этой нормы выборов тормозит признание полномочий парламента", - заявил Папуашвили.
В таком случае, по его словам, оппозиция после каждых парламентских выборов вносила бы иски с требованием признания какой-либо номы Избирательного кодекса неконституционной, и парламент не смог бы утвердить ни бюджет, ни сделать что-то другое.
"Если суд решит, что конкретная норма противоречила Конституции и это настолько важно, что это оказало влияние на результаты (выборов - ред.), тогда он признает неконституционными и сами выборы и состоятся новые выборы. Поэтому приостановление (признания полномочий депутатов - ред.) не несет никакой нагрузки", - сказал Папуашвили.
"Ассоциации молодых юристов Грузии" детально рассказала, как проходит первое заседание парламента после выборов.
После открытия заседания в парламенте создается временная мандатная комиссия, которой председатель ЦИК передает документы, необходимые для признания полномочий новоизбранных членов парламента.
Комиссия изучает документы, после чего вносит результаты в проект постановления. Там же должны быть указаны имена и фамилии избранных депутатов.
По утверждению АМЮГ, временная мандатная комиссия не может внести в проект постановления тех, законность избрания которых оспорена в Конституционном суде или в общем суде, а также законность избрания которых сочла подозрительной временная мандатная комиссия парламента.
Учитывая то, что президент Грузии оспаривает законность избрания всех 150 депутатов, временная мандатная комиссия не должна вносить в постановление никого из них, сказано в сообщении на сайте неправительственной организации.
Согласно Регламенту, для приобретения парламентом полных полномочий, должны быть признаны полномочия минимум 100 из 150 депутатов.
Зурабишвили обратилась в Конституционный суд 19 ноября.
В иске
говорится, что итоговые протоколы по выборам в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской АР должны быть признаны неконституционными из-за нарушения принципов всеобщего и тайного голосования, что оказало существенное влияние на окончательные результаты выборов.
Президент оспаривает конституционность отдельных норм нескольких статей Избирательного кодекса и закона "О выборах в Верховный совет Аджарской автономной республики", постановления и распоряжения ЦИК, а также итоговые протоколы по выборам.
В иске говорится, что эти нормы противоречат трем статьям Конституции Грузии: 3 "Демократия", 24 "Избирательное право" и 37 "Парламентские выборы".
Первое обвинение - нарушение принципа всеобщего голосования
О том, что власти Грузии целенаправленно создавали сложности для грузинской диаспоры за рубежом, президент начала говорить еще в предвыборный период.
Зурабишвили требовала открытия избирательных участков в том числе за пределами дипмиссий Грузии, а ЦИК настаивал на том, что работа участков только в зданиях посольств и консульств - принятая в мире практика.
По закону, избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. Всего было открыто 60 участков в 42 странах.
Граждане Грузии, которые хотели проголосовать на парламентских выборах за рубежом, но не стояли на консульском учете и не имели регистрации, должны были зарегистрироваться в диппредставительстве или консульстве Грузии, или в специально созданной к предстоящим выборам участковой избирательной комиссии в стране пребывания.
В парламентских выборах приняли участие 2 111 834 избирателя (всего 3 508 294), из них за рубежом проголосовали 34 574 (всего 95 910).
По итогам выборов за рубежом, правящая партия "Грузинская мечта" заняла четвертое место, уступив оппозиционным объединениям "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия", а в целом по выборам - одержала победу.
Второе обвинение - нарушение принципа тайного голосования
Первой этот вопрос подняла неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии", а позже ее подхватили другие НПО и оппозиция.
Свое обвинение они обосновывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования.
Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября.
Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.