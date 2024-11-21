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Папуашвили назвал глупостью утверждение, что у Грузии пока не будет нового парламента

Папуашвили назвал глупостью утверждение, что у Грузии пока не будет нового парламента

Sputnik Грузия

Президент Грузии и оппозиционные депутаты подали иски в суд с требованием признания результатов выборов неконституционными 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T02:09+0400

2024-11-21T02:09+0400

2024-11-21T02:09+0400

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конституционный суд грузии

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Утверждение о том, что до решения Конституционного суда Грузии по искам президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных депутатов не удастся признать полномочия новоизбранных членов парламента страны, является глупостью, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в эфире телеканала "Имеди".Так он прокомментировал разъяснение, которое неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) дала после того, как Зурабишвили внесла иск в суд. Президент требует признания неконституционными итоговых протоколов по выборам в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской АР.По его словам, даже если Конституционный суд примет конституционные иски к рассмотрению, новый парламент все же приобретет полные полномочия."Это абсурд. Нет ни одной нормы, которая говорит, что обжалование какой-то нормы, регулирующей выборы, и проведение на основе этой нормы выборов тормозит признание полномочий парламента", - заявил Папуашвили. В таком случае, по его словам, оппозиция после каждых парламентских выборов вносила бы иски с требованием признания какой-либо номы Избирательного кодекса неконституционной, и парламент не смог бы утвердить ни бюджет, ни сделать что-то другое."Если суд решит, что конкретная норма противоречила Конституции и это настолько важно, что это оказало влияние на результаты (выборов - ред.), тогда он признает неконституционными и сами выборы и состоятся новые выборы. Поэтому приостановление (признания полномочий депутатов - ред.) не несет никакой нагрузки", - сказал Папуашвили. Позиция АМЮГ"Ассоциации молодых юристов Грузии" детально рассказала, как проходит первое заседание парламента после выборов. После открытия заседания в парламенте создается временная мандатная комиссия, которой председатель ЦИК передает документы, необходимые для признания полномочий новоизбранных членов парламента.Комиссия изучает документы, после чего вносит результаты в проект постановления. Там же должны быть указаны имена и фамилии избранных депутатов."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>По утверждению АМЮГ, временная мандатная комиссия не может внести в проект постановления тех, законность избрания которых оспорена в Конституционном суде или в общем суде, а также законность избрания которых сочла подозрительной временная мандатная комиссия парламента.Учитывая то, что президент Грузии оспаривает законность избрания всех 150 депутатов, временная мандатная комиссия не должна вносить в постановление никого из них, сказано в сообщении на сайте неправительственной организации. Согласно Регламенту, для приобретения парламентом полных полномочий, должны быть признаны полномочия минимум 100 из 150 депутатов. Иск президентаЗурабишвили обратилась в Конституционный суд 19 ноября. В иске говорится, что итоговые протоколы по выборам в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской АР должны быть признаны неконституционными из-за нарушения принципов всеобщего и тайного голосования, что оказало существенное влияние на окончательные результаты выборов.Президент оспаривает конституционность отдельных норм нескольких статей Избирательного кодекса и закона "О выборах в Верховный совет Аджарской автономной республики", постановления и распоряжения ЦИК, а также итоговые протоколы по выборам.В иске говорится, что эти нормы противоречат трем статьям Конституции Грузии: 3 "Демократия", 24 "Избирательное право" и 37 "Парламентские выборы".Первое обвинение - нарушение принципа всеобщего голосованияО том, что власти Грузии целенаправленно создавали сложности для грузинской диаспоры за рубежом, президент начала говорить еще в предвыборный период.Зурабишвили требовала открытия избирательных участков в том числе за пределами дипмиссий Грузии, а ЦИК настаивал на том, что работа участков только в зданиях посольств и консульств - принятая в мире практика.По закону, избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. Всего было открыто 60 участков в 42 странах.Граждане Грузии, которые хотели проголосовать на парламентских выборах за рубежом, но не стояли на консульском учете и не имели регистрации, должны были зарегистрироваться в диппредставительстве или консульстве Грузии, или в специально созданной к предстоящим выборам участковой избирательной комиссии в стране пребывания.Премьер Грузии сравнил оппозицию с революционером-большевиком>>В парламентских выборах приняли участие 2 111 834 избирателя (всего 3 508 294), из них за рубежом проголосовали 34 574 (всего 95 910).По итогам выборов за рубежом, правящая партия "Грузинская мечта" заняла четвертое место, уступив оппозиционным объединениям "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия", а в целом по выборам - одержала победу.Второе обвинение - нарушение принципа тайного голосованияПервой этот вопрос подняла неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии", а позже ее подхватили другие НПО и оппозиция.Свое обвинение они обосновывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования.Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября.Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии>>Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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