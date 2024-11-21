https://sputnik-georgia.ru/20241121/uchastnik-protestov-v-tbilisi-zaderzhan-za-napadenie-na-politseyskogo-291035849.html

Участник протестов в Тбилиси задержан за нападение на полицейского

Участник протестов в Тбилиси задержан за нападение на полицейского

Sputnik Грузия

По версии следствия, участник акции нанес полицейским телесные повреждения ударами палкой 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T16:52+0400

2024-11-21T16:52+0400

2024-11-21T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 21-летнего Мате Девидзе по обвинению в нападении на полицейского 19 ноября на акции на проспекте Меликишвили в Тбилиси с требованием проведения новых парламентских выборов, говорится в сообщении. Акция протеста началась около первого корпуса Тбилисского государственного университета, на пересечении улиц Варазисхеви и Кекелидзе и проспектов Меликишвили и Чавчавадзе, с вечера 17 ноября и продлилась до 20 ноября. По версии следствия, Девидзе 19 ноября в Тбилиси на акции на проспекте Меликишвили нанес физическое оскорбление мобилизованным на месте для защиты общественного порядка правоохранителям. Следствие ведется по статье "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение", задержанному в случае подтверждения вины грозит до 7 лет лишения свободы. Представители омбудсмена Грузии навестили задержанных в ходе разгона акции >>Полиция дважды вытесняла митингующих с этой территории, чтобы открыть проезжую часть для машин, под утро 19 и 20 ноября. 20 ноября количество участников акции протеста настолько сократилось, что организаторы решили временно прекратить акцию и разработать план дальнейших действий. В административном порядке за этот период были задержаны 16 человек.Кто и зачем протестуетОрганизаторы акции – оппозиционные объединения "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", лидерами которых являются представители власти периода Михаила Саакашвили.На акциях в качестве рядовых участников присутствуют представители остальных оппозиционных сил, которые также прошли в парламент, – коалиции "Сильная Грузия" и партии "За Грузию".Символом акции оппозиционеры сделали черный круг на белом фоне. Это отсылка к бюллетеням на парламентских выборах 26 октября, на обратной стороне которых оставался след от маркера.Оппозиция и неправительственные организации пытались добиться через суды первой и второй инстанций признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования на 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Аргументы оппозиции и НПО оказались неубедительными ни для Центральной избирательной комиссии, ни для судов, за исключением одного – районного суда Тетрицкаро, решение которого позже упразднил Тбилисский апелляционный суд.По словам истцов, то, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией, является нарушением принципа тайного голосования.Для судов весомее оказались аргументы ЦИК, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Бюллетень нужно было положить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая этой папкой, поместить в аппарат для подсчета голосов.Президент Грузии подала иск в Конституционный суд о нарушениях на выборах>>Во вторник днем президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, внесла иск в Конституционный суд с требованием признания нарушения на парламентских выборах принципов всеобщего и тайного голосования.Кроме того иск с требованием признания парламентских выборов неконституционными в суд внесли 30 депутатов парламента.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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