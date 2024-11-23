https://sputnik-georgia.ru/20241123/chast-glav-komitetov-sokhranyat-svoi-dolzhnosti-v-novom-parlamente--lider-gruzinskoy-mechty-291053564.html

Часть глав комитетов сохранят свои должности в новом парламенте – лидер "Грузинской мечты"

Часть глав комитетов сохранят свои должности в новом парламенте – лидер "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

На сегодняшний день известно, что председателем парламента станет Шалва Папуашвили 23.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-23T14:14+0400

2024-11-23T14:14+0400

2024-11-23T14:14+0400

парламент грузии

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мамука мдинарадзе

шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Часть глав комитетов сохранят свои должности в парламенте Грузии одиннадцатого созыва, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Первое заседание парламента одиннадцатого созыва пройдет 25 ноября. На нем признают полномочия новоизбранных депутатов и выберут председателя парламента, его заместителей и глав комитетов. На сегодняшний день известно, что председателем парламента станет Шалва Папуашвили. Остальных кандидатов назовут в ходе заседания. Папуашвили: 25 ноября все увидят позорное, недостойное лицо оппозиции в Грузии>>Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" прямо сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту. Когда и как изберут нового президента Грузии?>>На брифинге 12 ноября лидеры "Коалиции за перемены" и "Единство – Национальное движение" объявили, что каждый из их партийного списка в письменном виде отказывается от депутатского мандата – как те, кто прошел в парламент, так и остальные из списка, которые, по закону, имеют право занять освобожденные их однопартийцами места. В ответ на это Центризбирком Грузии заявил о невозможности удовлетворения заявлений прошедших в парламент по итогам выборов оппозиционеров, которые требуют не запускать процедуру признания их депутатских мандатов. ЦИК пояснил, что упразднить можно только ту часть партийного списка, где остались не прошедшие в парламент кандидаты, и то после того, как соберется новый парламент и будут признаны полномочия новоизбранных депутатов. Также после этой процедуры можно изъять свою кандидатуру из списка в индивидуальном порядке. Новый парламент Грузии не сможет приобрести полные полномочия до решения суда – АМЮГ>> Что касается отказа от мандата, то, по закону, после признания полномочий новоизбранных депутатов, любой из них может обратиться с соответствующим заявлением к парламенту. Удовлетворять это заявление или нет – решает парламент, пояснил ранее глава законодательного органа Шалва Папуашвили. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламент грузии, политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение