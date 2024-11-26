https://sputnik-georgia.ru/20241126/zheltyy-uroven-bezopasnosti-vveden-v-parlamente-gruzii-291089363.html

Желтый уровень безопасности введен в парламенте Грузии

Желтый уровень безопасности введен в парламенте Грузии

Sputnik Грузия

Ограничения на посещение парламента связаны с обеспечением рабочей и безопасной обстановки в здании законодательного органа 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T11:38+0400

2024-11-26T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Вход посетителей в парламент Грузии, где во вторник, 26 ноября, стартует процедура выражения доверия новому составу правительства, ограничен – введен желтый уровень безопасности. На запланированные парламентские мероприятия, в том числе комитетские и пленарные заседания, будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами. Накануне первое заседание новоизбранного парламента Грузии на фоне акции протеста, где собрались несогласные с результатами выборов."В соответствии с приказом председателя парламента Грузии №1/259/23 от 4 сентября 2023 года "Об утверждении правил безопасности во Дворце парламента Грузии", с 26 ноября этого года во Дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности – для посетителей ограничивается вход во дворец парламента", – говорится в сообщении парламента. Парламент Грузии укомплектован – избраны спикер, вице-спикеры и главы комитетов>>До завершения парламентских мероприятий в здание парламента допускаются только аккредитованные представители СМИ – не более двух групп от каждого телевещателя. Парламент Грузии XI созыва приобрел полные полномочия 25 ноября, и, соответственно, были прекращены полномочия законодательного органа предыдущего созыва. Согласно Конституции, правительство складывает полномочия сразу после начала работы парламента нового созыва.На первом заседании присутствовали только депутаты от большинства. Представители оппозиции, которые заявляют, что намерены отказаться от депутатских мандатов, находятся в режиме бойкота.Во вторник в парламенте начнутся слушания кандидатов в члены Кабмина Грузии. Перед началом комитетских слушаний запланировано заседание бюро, на котором кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе официально представит парламенту программу правительства и обновленный состав правительства. В новом правительстве Грузии будет три новых министра>>Как известно, в новом правительстве Грузии будет три новых министра. Мака Бочоришвили заменит Илию Дарчиашвили и возглавит МИД. Вместо Рати Брегадзе главой Минюста станет Анри Оханашвили, а Давид Сонгулашвили возглавит министерство окружающей среды и сельского хозяйства, вместо Отара Шамугия. Процесс объявления доверия правительству продлится до конца недели. Новое правительство, предположительно, будет окончательно утверждено к концу недели. Для вынесения вотума доверия правительству необходимы голоса 76 депутатов. Парламент Грузии во вторник также обсудит дату проведения выборов президента, которая, предположительно, станет известно сегодня же. Президентские выборы пройдут в Грузии в течение 45 дней>>Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, в которую войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители самоуправлений. В правящей команде ведутся активные консультации относительно кандидатов в президенты. Как заявляют в "Грузинской мечте", президентом Грузии должен быть человек, который будет действовать в соответствии с интересами своей страны. Согласно Конституции, выборы пре­зи­де­нта Грузии проводятся после истечения срока полномочий в октябре, если же дата выборов выпадает на месяц парламентских выборов или предыдущий месяц, то президентские выборы проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного законодательного органа. Парламентские выборы прошли 26 октября, а первое заседание состоялось 25 ноября. Оппозиционеры, поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали аннулирования их результатов. Также они потребовали проведения по этому вопросу международного расследования и новых выборов. Оппозиция хоть и заявила, что не намерена работать в "нелегитимном парламенте", с официальными заявлениями об отказе от мандатов пока не обращалась к законодательному органу. Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" – 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, парламент грузии