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Президентские выборы пройдут в Грузии в течение 45 дней

Президентские выборы пройдут в Грузии в течение 45 дней

Sputnik Грузия

Отныне президента Грузии будет выбирать не население, а коллегия выборщиков 25.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-25T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии готова к администрированию президентских выборов, которые должны пройти в течение 45 дней, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили журналистам. Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, в которую войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители самоуправлений.Он подчеркнул тот факт, что на этот раз президента будет выбирать коллегия выборщиков."Есть целый ряд законодательных данностей, которые предусматривают укомплектование данной коллегии, и в том числе роль избирательной администрации в связи с ее техническим администрированием", – заявил Каландаришвили.Согласно Конституции, выборы пре­зи­де­нта Грузии проводятся после истечения срока полномочий в октябре, если же дата выборов выпадает на месяц парламентских выборов или предыдущий месяц, то президентские выборы проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного законодательного органа. Парламентские выборы прошли 26 октября, а первое заседание состоялось 25 ноября.Кандидатура президента активно рассматривается – лидер "Грузинской мечты">>Оппозиционеры, поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали аннулирования их результатов. Также они потребовали проведения по этому вопросу международного расследования и новых выборов.С вечера воскресенья у парламента Грузии проходит акция протеста. Митингующие обвиняют власти в краже голосов избирателей.Оппозиция хоть и заявила, что не намерена работать в "нелегитимном парламенте", с официальными заявлениями об отказе от мандатов пока не обращалась к законодательному органу.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" – 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , единое национальное движение, цик грузии, парламент грузии