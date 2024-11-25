https://sputnik-georgia.ru/20241125/parlament-gruzii-ukomplektovan---izbrany-spiker-vitse-spikery-i-glavy-komitetov-291081463.html

Парламент Грузии укомплектован – избраны спикер, вице-спикеры и главы комитетов

Парламент Грузии укомплектован – избраны спикер, вице-спикеры и главы комитетов

Sputnik Грузия

Одним из вице-спикеров стала Тея Цулулкиани, которая с 2012 года до недавнего времени была единственным бессменным членом правительства 25.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-25T15:43+0400

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2024-11-25T15:56+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Парламент Грузии XI созыва полностью укомплектован: признаны полномочия новоизбранных депутатов, избраны председатель, вице-спикеры и главы комитетов законодательного органа.Председателем парламента вновь стал Шалва Папуашвили. Его первым заместителем и на этот раз избран Гия Вольский. Пост заместителя главы парламента сохранила за собой Нино Цилосани.Еще одним вице-спикером стала Тея Цулулкиани, которая с 2012 года до недавнего времени была единственным бессменным членом правительства.Руководство парламентских комитетов:Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы.Акция у парламента Грузии продолжается – на месте мобилизована полиция и водометы>>Оппозиционеры, поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали аннулирования их результатов. Также они потребовали проведения по этому вопросу международного расследования и новых выборов.С вечера воскресенья у парламента Грузии проходит акция протеста. Митингующие обвиняют власти в краже голосов избирателей.Оппозиция хоть и заявила, что не намерена работать в "нелегитимном парламенте", с официальными заявлениями об отказе от мандатов пока не обращалась к законодательному органу. Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" – 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, парламентские выборы в грузии 2024