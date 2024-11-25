Парламент Грузии укомплектован – избраны спикер, вице-спикеры и главы комитетов
15:43 25.11.2024 (обновлено: 15:56 25.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Одним из вице-спикеров стала Тея Цулулкиани, которая с 2012 года до недавнего времени была единственным бессменным членом правительства
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Парламент Грузии XI созыва полностью укомплектован: признаны полномочия новоизбранных депутатов, избраны председатель, вице-спикеры и главы комитетов законодательного органа.
Председателем парламента вновь стал Шалва Папуашвили. Его первым заместителем и на этот раз избран Гия Вольский. Пост заместителя главы парламента сохранила за собой Нино Цилосани.
Еще одним вице-спикером стала Тея Цулулкиани, которая с 2012 года до недавнего времени была единственным бессменным членом правительства.
Руководство парламентских комитетов:
Комитет по юридическим вопросам возглавил – Георгий Кахиани;
Комитет по правам человека и гражданской интеграции – Рати Ионатамишвили;
Комитет по обороне и безопасности – Александр Табатадзе;
Комитет по процедурным вопросам и правилам – Давид Матикашвили;
Комитет по региональной политике и самоуправлению – Ираклий Кадагишвили;
Комитет по аграрным вопросам – Гела Самхаруали;
Комитет по отраслевой экономике и экономической политике – Шота Берекашвили;
Финансово-бюджетный комитет – Паата Квижинадзе;
Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов – Майя Битадзе;
Комитет по внешним связям – Николоз Самхарадзе;
Комитет по интеграции с Европой – Леван Махашвили;
Комитет по вопросам диаспоры и Кавказа – Ираклий Заркуа;
Комитет по здравоохранению и социальным вопросам – Заза Ломинадзе;
Комитет по образованию, науке и делам молодежи – Гиви Миканадзе;
Комитет по вопросам спорта – Виктор Саникидзе;
Комитет по вопросам культуры – Георгий Габуния.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы.
Оппозиционеры, поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали аннулирования их результатов. Также они потребовали проведения по этому вопросу международного расследования и новых выборов.
С вечера воскресенья у парламента Грузии проходит акция протеста. Митингующие обвиняют власти в краже голосов избирателей.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста у здания парламента Грузии 25 ноября, во время первого заседания
Акция протеста у здания парламента Грузии 25 ноября, во время первого заседания
© photo: Sputnik / Stringer
Оппозиция хоть и заявила, что не намерена работать в "нелегитимном парламенте", с официальными заявлениями об отказе от мандатов пока не обращалась к законодательному органу.
Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" – 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
© SputnikИтоги выборов в парламент Грузии, 26 октября 2024 года
Итоги выборов в парламент Грузии, 26 октября 2024 года
© Sputnik
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