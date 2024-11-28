https://sputnik-georgia.ru/20241128/koalitsiya-silnaya-gruziya-vnesla-v-parlament-gruzii-zayavleniya-ob-otkaze-ot-mandatov-291131272.html

Коалиция "Сильная Грузия" внесла в парламент Грузии заявления об отказе от мандатов

Коалиция "Сильная Грузия" внесла в парламент Грузии заявления об отказе от мандатов

Sputnik Грузия

Объединение из четырех партий планирует создать альтернативное политическое пространство – т. н. народный парламент 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T21:43+0400

2024-11-28T21:43+0400

2024-11-28T22:17+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Члены оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" внесли в парламент Грузии заявления об отказе от депутатских мандатов, говорится в заявлении лидера объединения из четырех партий Мамуки Хазарадзе.Победу правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября отказались признавать все преодолевшие пятипроцентный барьер оппозиционные силы – три коалиции и одна партия. Они заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали проведения международного расследования, а также новых выборов.По его словам, у "Сильной Грузии" есть конкретный план действий, который подразумевает создание альтернативного политического пространства – т. н. народного парламента. Этот "народный парламент", как пояснил Хазарадзе, будет служить интересам народа и путем международной легитимации добьется проведения новых выборов. "Коалиция за перемены" внесла в парламент Грузии заявления об отказе от мандата>>В коалицию "Сильная Грузия" входят партии "Лело для Грузии" (лидеры – Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе), "Для народа" (лидер – Анна Долидзе), "Граждане" (лидер – Алеко Элисашвили) и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы" (лидер – Леван Цуцкиридзе).Днем ранее заявления об отказе от депутатских мандатов в парламент внесли члены объединения из трех партий "Коалиция за перемены". Решение о том, лишать оппозиционеров депутатских мандатов или нет, остается за парламентом. Для лишения избранного члена парламента этого статуса необходимо голосование "за" минимум 76 депутатов. У правящей партии 89 из 150 мест в парламенте.На первое заседание парламента XI созыва не явился ни один оппозиционер, но, несмотря на это, были признаны полномочия всех 150 депутатов.Парламент Грузии XI созыва вступил в свои полномочия>>Во вторник ЦИК Грузии аннулировал регистрацию оставшихся за бортом кандидатов в депутаты от трех оппозиционных объединений – "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение" и "Сильная Грузия". Теперь некому будет заменить прошедших в парламент от этих объединений политиков, если они лишатся мандатов.По итогам выборов от "Коалиции за перемены" в парламент прошли 19 человек, от объединения "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, от объединения "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а от партии "За Грузию" – 12.Лидер партии "За Грузию", экс-премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что "снятием" партийных списков оппозиция не снимет с себя ответственности за создавшийся в стране кризис и ничего не добьется от "Грузинской мечты". Вина за кризис, по его словам, лежит как на "Грузинской мечте", так и на оппозиции.Парламент выразил доверие обновленному правительству Грузии>>Гахария отметил, что оппозиционеры действуют непоследовательно и не предлагают народу никакого плана действий. "Чтобы выйти из кризиса сегодня у всех должна быть цель, чтобы эти институты не смогли получить признание и легитимацию", – сказал он.При этом экс-премьер повторил то, что не раз говорил после выборов, что его партия не предоставит парламенту нового созыва легитимации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, парламент грузии, парламентские выборы в грузии 2024