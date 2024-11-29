https://sputnik-georgia.ru/20241129/muzhestvennyy-shag--ekspert-o-priostanovlenii-peregovorov-o-vstuplenii-gruzii-v-es-291158619.html

Мужественный шаг – эксперт об отсрочке переговоров о вступлении Грузии в ЕС

Мужественный шаг – эксперт об отсрочке переговоров о вступлении Грузии в ЕС

Sputnik Грузия

Несмотря на все старания правящей партии придерживаться европейского курса, ее усилия не были оценены, отметил эксперт 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T20:24+0400

2024-11-29T20:24+0400

2024-11-29T20:40+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз является мужественным шагом, заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия. Накануне премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства. Он пояснил, что Грузия продолжит работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, и к концу 2028 года страна с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. За этим последовала масштабная акция протеста в Тбилиси, которая завершилась разгоном. По его словам, несмотря на все старания правящей партии придерживаться европейского курса, ее усилия не были оценены, так как страна не открыла "второй фронт" и отказалась вводить санкции против России. "В 2028 году или Евросоюза не будет, если он будет следовать нынешнему курсу эскалации и воевать против РФ, и поддерживать войну всеми способами, и сам развалится, или не будет нынешнего руководства ЕС, с которым разберутся сами европейцы. Потому что ситуация, в том числе экономическая, из-за санкций против России ухудшается", – отметил он. Сотрудников МИД Грузии, которые не согласны с решением властей приостановить переговоры о вступлении в ЕС, Хидирбегишвили назвал иноагентами, которые работают в ущерб родине. Общее заявление о том, что решение правительства Грузии не соответствует стратегическим интересам страны подписали 92 сотрудника внешнеполитического ведомства. "Они живут в конкретных условиях за рубежом, получают высокие зарплаты и находятся в зоне постоянного комфорта. А когда родине стало нужно проводить политику, соответствующую выбору грузинского народа, который выбрал именно эту власть, тогда видите ли их дипломатия и неполитизация куда-то исчезла. Эта правительственная политика стала для них в миг неудобной. Они тоже иноагенты, коррумпированные люди. Они сделал свой выбор и останутся без работы", – сказал Хидирбегищвили. По словам политолога, существуют материалы и доказательства того, как Евросоюз финансировал попытку госпереворота в Грузии последние два года, но этот план всегда проваливался. Кроме того, Хидирбегишвили считает, что стремление в Европу превратно понимается и большинство грузин там кроме низкоквалифицированного труда ничего не ждет. Также политолог считает, что опасаться возможных санкций против Грузии так же не стоит, так как экономика Грузии не настолько привязана к европейской, поэтому особо ей терять нечего. "Не Грузия должна просить Евросоюз, а ЕС нужна Грузия с ее запасами марганца, питьевой воды и геостратегическим положением, трубопроводами и нефтепроводами, поэтому ЕС никуда из Грузии не уйдет", – отметил Хидирбегишвили. Что касается уличного протеста в Грузии, политолог считает, что они будут продолжаться до тех пор, пока не будут опубликованы кое-какие материалы, которыми митингующие наконец увидят, за кем идут. Протестовать надо было тогда, когда ЕС несправедливо отказал Грузии – депутат >>По словам эксперта, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Разлад между Грузией и Западом Грузия в 2014 году Грузия подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В 2017 году ЕС ввел безвиз для Грузии. В 2023 году Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Грузия снимает с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года >>ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Грузия перейдет на новый уровень развития за четыре года – Кобахидзе >>Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны. Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью". А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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арно хидирбегишвили, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , политика, грузия, новости, грузия - евросоюз