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Протестовать надо было тогда, когда ЕС несправедливо отказал Грузии – депутат

Протестовать надо было тогда, когда ЕС несправедливо отказал Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Власти Грузии решили до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T11:51+0400

2024-11-29T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Жителям Грузии следовало протестовать тогда, когда Евросоюз несправедливо отказался предоставлять стране статус кандидата на вступление в объединение, а не из-за нынешнего решения властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Нино Цилосани. Накануне премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства. За этим последовала масштабная акция протеста в Тбилиси, которая завершилась разгоном.Депутат отметила, что удивительно видеть протесты против заявления, с одной стороны, подтверждающего продвижение Грузии к членству в ЕС. А с другой стороны, в заявлении сказано, что если процесс открытия переговоров искусственно задерживается и используется как инструмент давления, то власти Грузии не будут инициировать этот вопрос до тех пор, пока ЕС самостоятельно не примет решение о начале переговоров.Происходит неправильный анализ ситуации, и агрессия направляется неправильно, подчеркнула депутат. Десятки полицейских пострадали на акции протеста в центре Тбилиси - МВД>>То же самое, по словам Цилосани, происходило вокруг ситуации с предоставлением статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. "Ложные эмоции направлены против властей, в то время как мы делаем все возможное, чтобы процесс сближения с Евросоюзом был успешным. Грузия выделяется среди других стран-кандидатов наилучшими показателями. И при этом, когда твою страну систематически притесняют, невозможно понять, против чего именно можно протестовать перед зданием парламента", - заявила она. Интеграция Грузии в ЕС не приостанавливалась – Папуашвили>>Также прискорбно, что эта небольшая политическая группа может сгенерировать самый неправильный протест под мотивом Европы, заявила Цилосани, отметив, что невообразимо, что этих людей в сторону ЕС ведут президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции Ника Гварамия, Элене Хоштария и Георгий Вашадзе. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Украина и Молдова в июне 2025 года перешли на следующий этап сближения с ЕС – на этап переговоров, а властям Грузии было заявлено, что из-за принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" процесс евроинтеграции страны де-факто приостановлен.Хронология акции Акция протеста началась у парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и решили отказаться от получения грантов для правительства. В ходе акции протеста произошла не одна стычка с силовиками, в результате чего трое из них пострадали. Помощь после применения полицией перцового спрея понадобилась и митингующим. На месте были мобилизованы бригады "скорой помощи". МВД распространило три заявления с призывом к митингующим действовать в рамках закона, но стычки продолжились. Около 02:00 на улице Чичинадзе, где была самая напряженная обстановка, на смену патрульной и криминальной полиции пришел спецназ, и вскоре началось применение водомета. Сколько человек задержали на акции протеста в центре Тбилиси – заявление МВД>>Спецназ после многочисленных призывов к участникам акции протеста около парламента Грузии разойтись приступил к зачистке территории на проспекте Руставели, используя водометы. Акция завершилась под утро. В МВД сообщили, что на акции полиция задержала 43 человека за неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство. Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , молдова, украина, европа, грузия - евросоюз, евросоюз