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Иностранцы задержаны на акциях в Тбилиси – среди них россияне

Иностранцы задержаны на акциях в Тбилиси – среди них россияне

Sputnik Грузия

За два дня в административном порядке за неподчинение требованию полиции и мелкое хулиганство были задержаны более 150 человек 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T19:26+0400

2024-11-30T19:26+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 10 иностранных граждан в административном порядке на акциях в Тбилиси, из которых восемь – граждане России, сообщает телеканал "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих после того, как митингующие переходят к силовым действиям. За два дня в административном порядке за неподчинение требованию полиции и мелкое хулиганство были задержаны более 150 человек. Проправительственный телеканал "Имеди" приводит полный список задержанных, в числе которых восемь граждан Российской Федерации, один гражданин США и один гражданин Беларуси. Им грозит штраф либо административный арест. В случае иностранных граждан власти Грузии могут принять также и другое решение, вплоть до выдворения. Люди протестуют против несуществующей проблемы, евроинтеграция не остановлена – премьер>>В Грузии оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Хроники протеста Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции. Расследование фактов превышения полномочий полиции на акциях протеста началось в Грузии>>Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ. За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается. Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов. А вот премьер-министр Грузии заявил, что радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию. По его словам, сценарий Майдана 2013 года, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены власти, не может быть реализован в Грузии, потому что грузинское государство этого не допустит. Что касается решения властей, то премьер-министр Ираклий Кобахидзе пояснил: вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. Премьер утверждает, что Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявил Кобахидзе. Акции в Грузии не имеют ничего общего с политическим протестом – премьер>>Он также отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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