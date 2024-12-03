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Послы стран Балтии на ковре в МИД Грузии – подробности встречи

Послы стран Балтии на ковре в МИД Грузии – подробности встречи

Sputnik Грузия

На встрече была выражена встревоженность введением санкций против руководящих лиц власти Грузии и правоохранителей 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T22:04+0400

2024-12-03T22:04+0400

2024-12-03T22:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Послам Литвы, Эстонии и временному поверенному Латвии в Грузии была выражена неприемлемость вмешательства во внутренние дела Грузии, говорится в сообщении МИД Грузии. Главы дипведомств были вызваны в МИД после того, как Литва, Латвия и Эстония запретили въезд в эти страны Бидзине Иванишвили, министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури, его заместителям Шалве Бедоидзе, Иосебу Челидзе, Александру Дарахвелидзе и Георгию Бутхузи, а также главе департамента по особым поручениям Звиаду Харазишвили и его заместителям Милеру Лагазури и Мирзе Кезевадзе, главе департамента патрульной полиции Важе Сирадзе и главе департамента криминальной полиции Теймуразу Купатадзе. На встрече было отмечено, что Грузия остается верна международным нормам, и государственные органы Грузии действуют в соответствии с Конституцией и международными стандартами, для того, чтобы в стране был обеспечен общественный порядок и безопасность. "На встрече была выражена встревоженность введением санкций против руководящих лиц власти Грузии и правоохранителей. Было отмечено, что этот шаг не соответствует рамкам партнерских отношений между странами", - говорится в сообщении. Кроме того, на встрече было подчеркнуто, что решение власти Грузии не ставить в повестку дня до 2028 года вопроса об открытии переговоров и отказаться от бюджетных грантов ЕС не означает прекращения процесса интеграции Грузии в ЕС и ставит целью пресечь текущие вредные спекуляции этим вопросом. Послы Литвы, Латвии и Эстонии вызваны в МИД Грузии >>Также было отмечено, что власти Грузии продолжат процесс ассоциации с ЕС, что дает возможность стране быть более подготовленной к членству в ЕС и ускорению процесса переговоров. "Со стороны МИД Грузии была выражена надежда, что стороны вернутся к существующим между странами дружеским отношениям, и сотрудничество будет основано на взаимном уважении", - говорится в заявлении. В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста. Самые масштабные из них собираются в Тбилиси, у парламента Грузии. Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. Попытка госпереворота – депутат об акциях протеста в Грузии>>Хоть власти и пояснили, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в ЕС, президент Саломе Зурабишвили и оппозиция забили тревогу. По их словам, власти своим решением подтвердили смену прозападного курса в пользу России. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями, бутылками, железными и другими предметами, а также "коктейлем Молотова", и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. С пятницы по вторник в медучреждения были доставлены 147 пострадавших на акциях протеста, среди которых участники, журналисты и сотрудники МВД, сообщили в Минздраве. Мдинарадзе: 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси – иностранцы >>По последним данным, за нападение на полицейских и повреждение вещи путем поджога задержаны пять человек, а за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции во время акции протеста в административном порядке были задержаны по меньшей мере 224 человека. Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, литва, эстония, латвия, бидзина иванишвили, вахтанг гомелаури, георгий бутхузи, мид грузии