https://sputnik-georgia.ru/20241204/v-tbilisi-zaderzhan-lider-partii-grazhdane-elisashvili-291250072.html

В Тбилиси задержан лидер партии "Граждане" Элисашвили

В Тбилиси задержан лидер партии "Граждане" Элисашвили

Sputnik Грузия

На днях председатель Национального конгресса азербайджанцев заявил, что Элисашвили ударил его, после чего он упал и потерял сознание 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T23:47+0400

2024-12-04T23:47+0400

2024-12-05T00:10+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

алеко элисашвили

происшествия

единое национальное движение

парламент грузии

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251324611_0:48:1280:769_1920x0_80_0_0_ebd99f92e361f1f56a073af730bea63f.jpg

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Полиция задержала лидера оппозиционной партии "Граждане", одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили по обвинению в преследовании, совершенном с применением насилия или с угрозой насилия, сообщает телеканал "Имеди".Элисашвили задержали на выходе из гостиницы Courtyard by Marriott на площади Свободы после завершения консультаций ведущих оппозиционных партий. Лидеры оппозиции обсуждали дальнейшие действия, учитывая прошедшие на седьмой день акций протеста обыски в офисах нескольких партий и в домах активистов. На днях председатель Национального конгресса азербайджанцев Али Бабаев заявил, что Элисашвили ударил его, после чего он упал и потерял сознание. Инцидент, по словам Бабаева, произошел на улице Костава, когда он заходил в аптеку. Бабаев рассказал, что сначала услышал из-за спины реплики в свой адрес "раб "Грузинской мечты", "российские рабы", а когда обернулся, увидел Элисашвили. Политик начал использовать нецензурную лексику, а потом применил физическую силу, в результате чего его пришлось госпитализировать.Статья 156 УК Грузии, по которой был задержан Элисашвили, подразумевает преследование человека в связи с осуществлением им свободы слова, мнений, совести, вероисповедания, убеждений или мысли, либо в связи с его политической, общественной, профессиональной, религиозной или научной деятельностью.По данным "Имеди" речь идет о второй части этой статьи, то есть о преследовании с применением насилия или с угрозой насилия, что наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок до трех лет.Драка в парламенте Грузии – обсуждение закона об "иноагентах" пришлось прервать>>Элисашвили – бывший депутат парламента. Он был двадцатым в партийном списке "Сильной Грузии", соответственно, в парламент нового созыва он не прошел.Эта коалиция, в которую входят партии "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы" получила только 14 депутатских мандатов по итогам парламентских выборов 26 октября. Ни одна оппозиционная партия не признала победу на выборах правящей партии "Грузинская мечта" и отказалась работать в законодательном органе нового созыва. Объединения "Коалиции за перемены", "Единство – Национальное движение", "Сильная Грузия" и партия "За Грузию" требуют новых выборов. Что касается волны протеста, она началась в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Хоть власти и заявили, что это не означает прекращение евроинтеграции, акции протеста продолжаются.Премьер: предательство характерно для президента Грузии>>Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Все последние дни часть митингующих повреждала инфраструктуру, забрасывала силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливала" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.После обысков в офисах движения "Джиутеби", партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и изъятия всех заинтересовавших следствие вещей, на нынешней акции протеста пиротехника не применяется. В начале акции протеста отдельные митингующие кидали в здание парламента яйца. На месте мобилизовано большое количество представителей МВД – патрульная и криминальная полиция, а также спецназ и спецтехника. По данным МВД, время обысков в офисах и личного обыска задержанных были изъяты каски, противогазы, большое количество пиротехники, устройства электропередачи, компьютерную технику, "коктейли Молотова", краски, разные жидкости, по которым назначены экспертизы.Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>Когда начались обыски в офисе партий "Гирчи" и "Дроа", лидер последней (Элене Хоштария) заявила полицейским о том, что является организатором и берет на себя ответственность за эти акции протеста. Об этом она сообщила журналистам. Днем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал переходящие в беспорядки акции протеста в центре Тбилиси неудачной попыткой устроить в Грузии Майдан и заверил население в том, что ситуация находится под контролем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, алеко элисашвили, происшествия, единое национальное движение, парламент грузии, мвд грузии