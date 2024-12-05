https://sputnik-georgia.ru/20241205/deystviya-politsii-pomogli-ponyat-kto-stoit-za-nasiliem-na-aktsiyakh-v-tbilisi---vitse-spiker-291254414.html

Действия полиции помогли понять, кто стоит за насилием на акциях в Тбилиси – вице-спикер

Действия полиции помогли понять, кто стоит за насилием на акциях в Тбилиси – вице-спикер

Sputnik Грузия

Накануне полиция провела обыски и задержания в офисах оппозиционных партий и НПО 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T12:56+0400

2024-12-05T12:56+0400

2024-12-05T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Задержания и обыски, проведенные полицией в офисах оппозиционных партий и НПО, наглядно показали, кто на самом деле стоял за насилием и беспорядками на акциях протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, и кто несет ответственность за пострадавших, написала вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани на своей странице в соцсети. Полиция 4 декабря провела обыски и задержания в офисах оппозиционных партий и НПО в рамках расследования дела об организации, руководстве и участии в групповом насилии. Была изъята пиротехника, противогазы, "коктейли Молотова", компьютеры. После действий полиции акция протеста на проспекте Руставели впервые за последние дни прошла спокойно, без использования пиротехники и возведения баррикад. "Вчерашний день наглядно показал нам, кто на самом деле был ответственен за каждого пострадавшего полицейского и участника акций, – как только "боевые" запасы политиков без родины были обнаружены и обезврежены, акция приняла мирный характер", – написала Цилосани.Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>Цилосани в своем посте выразила уважение правоохранителям, отметив, что именно они защищали страну в 2008 году во время августовского конфликта, когда оппозиция бежала из страны. "Полицейский – герой! Мое уважение всем полицейским, спецназовцам и правоохранителям. В 2008 году, когда эти парни защищали нашу страну, куда вы сбегали, трусы?!" – написала Цилосани.Официальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий.Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси – либеральный фашизм>>В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ. Лидеры ведущих оппозиционных партий и поддерживающая их президент Грузии Саломе Зурабишвили говорят, что это спецназ провоцирует митингующих, которые совершенно законно протестуют против действий "нелегитимных властей". В понедельник Зурабишвили заявила, что силовикам раздают амфетамин либо какие-то другие наркотики, что обуславливает их выдержку на акциях протеста уже которую ночь подряд. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сказал, что неустойчивое эмоциональное состояние Зурабишвили связано с тем, что ее президентский срок подошел к концу. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться. Решение снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС власти объяснили тем, что отдельные европейские политики и бюрократы используют этот вопрос в качестве инструмента шантажа. Задержан напавший на полицейского с ножом во время акции в Тбилиси – МВД>>При этом власти пояснили, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. Президент, оппозиция, а также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посольство США в Грузии заявили, что "Грузинская мечта" приостановила процесс интеграции в Евросоюз. Президент и лидеры оппозиции утверждают, что власти своим решением подтвердили смену прозападного курса страны в пользу России. Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, тбилиси