https://sputnik-georgia.ru/20241205/espch-postavil-tochku-na-kampanii-po-diskreditatsii-pravosudiya-v-gruzii-iz-za-kezerashvili-291260912.html

ЕСПЧ поставил точку на кампании по дискредитации правосудия в Грузии из-за Кезерашвили

ЕСПЧ поставил точку на кампании по дискредитации правосудия в Грузии из-за Кезерашвили

Sputnik Грузия

Страсбургский суд счел обоснованными доводы Верховного суда Грузии, который признал экс-министра обороны виновным в растрате денег ведомства 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T17:13+0400

2024-12-05T17:13+0400

2024-12-05T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим решением по делу экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили против государства поставил точку на кампании по дискредитации грузинской системы правосудия, заявил министр юстиции Анри Оханашвили на брифинге. ЕСПЧ счел обоснованными доводы Верховного суда Грузии, который заочно признал Кезерашвили виновным в растрате более 5 миллионов евро, и необоснованными доводы истца о нарушении в его отношении презумпции невиновности и скрытых мотивах его преследования. При этом ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение права экс-министра на справедливое судебное разбирательство.Он отметил, что долгое время шли спекуляции якобы судебный процесс над Кезерашвили был политически мотивированным и тем самым были нарушены его права. Седьмого сентября 2021 года Верховный суд Грузии заочно признал Кезерашвили виновным в растрате более 5 миллионов евро и приговорил к 10 годам тюрьмы. До этого суды двух инстанций оправдали его."Решением Страсбургского суда подтвердилось, что Давид Кезерашвили будучи министром обороны незадолго до августовской войны 2008 года растратил из государственного бюджета предназначенную для грузинской армии большую сумму денег, в частности 5 000 060 евро", – заявил Оханашвили. Оппозицию финансируют за счет мошенничества – комментарий Каладзе о колл-центрах>>Министр подчеркнул то, что, согласно решению ЕСПЧ, в отношении Кезерашвили не имело место политическое преследование и нарушение презумпции невиновности, и что приговор Верховного суда Грузии был обоснованным."Кезерашвили будучи министром обороны незадолго до августовской войны 2008 года с нарушением закона за один день оформил фиктивное соглашение с зарегистрированной в офшоре компанией о боевых учениях грузинской армии. Более того, это соглашение было оформлено в обход Генерального штаба Сил обороны", – сказал Оханашвили.В действительности, как отметил министр, никаких учений для грузинской армии проведено не было, в результате чего предназначенные для армии деньги были целенаправленно растрачены.При этом он добавил, что ждет реакции на решение ЕСПЧ европейских политиков, в том числе депутатов Европарламента, которые составляли резолюции в поддержку Кезерашвили, называя его медиаменеджером и человеком, который заботится о СМИ.Оханашвили также сказал, что ждет реакции представителей основанного Кезерашвили в Грузии оппозиционного телеканала "Формула", которые, по его словам, активно вели кампанию против грузинского правосудия из-за дела экс-министра. Грузия ждет от Евросоюза передачи разыскиваемого экс-министра обороны – Папуашвили>>При этом он поблагодарил министерство юстиции и прокуратуру за хорошо проделанную работу. Что касается признания нарушенным права Кезерашвили на справедливое судебное разбирательство, ЕСПЧ объяснил это тем, что в судебную коллегию Верховного суда Грузии был включен Шалва Тадумадзе, который на момент рассмотрения апелляции по делу экс-министра был главным прокурором Грузии. Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул страну. Он был объявлен в международный розыск, но в 2015 году Интерпол изъял его из списка разыскиваемых лиц.Европейские дипломаты поощряют кампанию ненависти в Грузии – Папуашвили>>Кезерашвили имеет гражданство Израиля.На стадии рассмотрения находятся еще два дела против экс-министра обороны: о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, давид кезерашвили, анри оханашвили, михаил саакашвили, еспч, европарламент